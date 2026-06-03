Украина ударила по кораблям в городе-крепости близ Петербурга (видео попадания)

Сначала об атаке сообщил совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штильерман.

Он отметил, что сегодня начинает свою работу Санкт-Петербургский международный экономический форум.

"Мы очень хотели организовать для гостей экскурсию на крейсер "Москва", но, к сожалению, не смогли его привезти. Поэтому пришлось топить два других корабля прямо на месте проведения мероприятия. Надеюсь, все гости ПМЭЭФ-2026 будут дышать полными легкими и наслаждаться видами", - написал он в соцсети Х.

Сегодня начинает свою работу Петербургский международный экономический форум. Это самое большое и важное мероприятие для России, где каждый год выступает Путин с речью о том, как Россия всех побеждает и становится мощнее. В этом году на форум приехал и Родни Мимс Кук-младший, председатель Комиссии по... pic.twitter.com/CIEmgH9JMc - Denys Shtilierman (@DenShtilierman) 3 июня 2026 года

Впоследствии поражение российских кораблей подтвердил Генштаб ВСУ.

"По предварительной информации, поражены корабли и объекты инфраструктуры в порту Кронштадт. Масштабы нанесенных повреждений уточняются", - говорится в сообщении.

"Мадяр" показал видео поражения российского корвета "Бойкий". Судно стояло в сухом доке на территории военно-морской базы "Кронштадт" в 1100 км от Украины.

Кронштадтский морской завод, атакованный украинскими дронами, - один из крупнейших российских терминалов в Балтийском регионе. Он имеет 21 резервуар для хранения и перевалки нефтепродуктов.

Преодолев около 1100 км, беспилотники попали по территории резервуарного парка, где зафиксировано по меньшей мере четыре отдельных крупных очага пожара.

Кроме того, в Кронштадте был нанесен удар по месту стоянки военных кораблей. Сейчас уточняются результаты поражения и масштабы нанесенного противнику ущерба.

Фото: ASTRA