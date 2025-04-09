Украина держит Покровск: беспилотники и контратаки срывают планы РФ, - ISW

Отмечается, что российские войска сейчас преследуют три отдельные тактические цели на Покровском направлении, но украинские беспилотники и локальные контратаки продолжают усложнять продвижение врага в этом районе.

Спикер оперативно-тактической группировки "Хортица" майор Виктор Трегубов заявил 7 апреля, что российские войска пытаются перерезать трассу Т-0504 Покровск-Константиновка на северо-восток от Покровска, обойти Покровск с запада и наступать в направлении Новопавловки (на юго-запад от Покровска).

Как отметили в Институте, россияне достигают ограниченных успехов на северо-восток от Покровска в направлении трассы Т-0504 и на юго-запад от Покровска в направлении Новопавловки.

Однако враг пытается продвинуться непосредственно на юг и юго-запад от Покровска, где украинские войска сосредоточили большинство своих контратак в феврале, марте и в начале апреля 2025 года.

На север от Покровска

Наступательные действия к северо-востоку от Покровска поддерживают как текущие усилия россиян по окружению города с востока и запада, так и усилия по давлению на Константиновку с юга путем продвижения вдоль трассы Т-0504 и ликвидации украинских позиций к юго-западу от Торецка.

Согласно сообщениям, российское военное командование ввело дополнительные подразделения для наступательных операций на восток и северо-восток от Покровска в начале 2025 года, но за последние месяцы враг достиг лишь незначительных успехов в направлении Константиновки.

Так, за последние два месяца российские войска не достигли значительных успехов к северо-востоку от Покровска и продвинулись лишь на пять-семь километров к северу от Воздвиженки.

"Россияне могут выделить дополнительные войска и изменить приоритеты наступательных операций к северо-востоку от Покровска, если начнут осуществлять более значительное продвижение из Торецка в направлении Константиновки", - говорится в отчете ISW.

Юг и юго-запад от Покровска

В Институте изучения войны также отметили, что ситуация к югу и юго-западу от Покровска остается чрезвычайно динамичной на фоне активизации российских наступательных операций и локальных контратак ВСУ и операций с использованием беспилотников в этом районе.

Российские войска активизировали наступательные операции на Покровском направлении в середине марта 2025 года для окружения Покровска и захвата Покровска и Мирнограда, но не достигли значительных успехов с конца осени 2024 года из-за локальных украинских контратак и операций с использованием беспилотников в этом районе.

Недавно украинские силы несущественно продвинулись к западу от Котлино (к юго-западу от Покровска), а также недавно незначительно продвинулись на северо-восток от Шевченково (к югу от Покровска). В ISW напомнили, что в конце января и в начале - середине февраля 2025 года ВСУ начали локальные контратаки и достигли незначительных успехов к югу от Покровска в районе Шевченкового и Песчаного и к юго-западу от Покровска в районе Котлиного и Надиевки.

"Однако украинские силы не смогли закрепиться в этом районе, а российские войска в течение последних недель медленно отбили большинство незначительных продвижений украинских войск к югу и юго-западу от Покровска", - говорится в отчете.

К западу от Покровска потери российской техники утроились с начала переговоров США, Украины и России о прекращении огня.

За последние недели российские войска несколько продвинулись ближе к административной границе между Донецкой и Днепропетровской областями в результате механизированных атак в этом районе, особенно к западу от Преображенки (к юго-западу от Покровска). Однако на момент формирования текущего отчета, россияне еще не продвинулись на оставшиеся три километра вглубь Днепропетровской области.

Ключевой фактор - беспилотники

В ISW убеждены, что российские войска достигли лишь незначительных успехов на Покровском направлении благодаря локализованным украинским контратакам и лучшей интеграции украинских наземных и беспилотных сил. Военное командование РФ исторически пытается проводить и связывать разнонаправленные наступательные операции в Украине, а беспилотники ВСУ еще больше усложняют эти усилия.

Российские военные блогеры неоднократно заявляли, что украинские беспилотники имеют преимущество в воздухе на малых высотах и заставляют россиян проводить ротацию пешком на расстоянии более 10 километров, затрудняя поставки боеприпасов, воды и бензина.

"ISW ранее отмечал, что украинские беспилотники сыграли ключевую роль в защите от российского наступления на Покровском направлении и вдоль всей линии фронта в течение последнего года. Хотя Украина должна решить проблемы с моральным духом, формированием сил и подготовкой, чтобы полностью остановить российское наступление в Донецкой области", - отмечают в ISW.

Колоссальные потери и упрямые намерения Путина

В Институте также отметили, что за последние 13 месяцев армия РФ потеряла более пяти дивизий танков и тысячи солдат во время наступления на Покровск и попыток захватить город.

Нынешние российские наступательные операции для захвата Покровска и наступления на Константиновку подчеркивают решимость президента России Владимира Путина захватить всю Украину военным путем любой ценой, если ему не удастся сделать это путем переговоров.

ISW ранее оценивал, что российская оборонно-промышленная база (ОПБ) не может производить новые бронемашины и артиллерийские системы такими темпами, которые могут компенсировать текущие темпы российских потерь в средне- и долгосрочной перспективе.

"Будущие российские атаки на Покровск и Константиновку и вглубь них приведут лишь к большим потерям в живой силе и материальных средствах, если российские военные вообще способны проводить такие операции после значительных потерь бронетехники и личного состава за последние три года боевых действий", - говорится в отчете.

В то же время, в Институте изучения войны убеждены, что несмотря на эти потери, Путин и военное командование РФ, похоже, полны решимости захватить Покровск и атаковать Константиновку. Таким образом враг пытается захватить пояс крепостей (50-километровую линию четырех городов - Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка), на что россияне могут потратить несколько лет при условии продолжения помощи Запада для Украины.

В ISW продолжают считать, что Путин не заинтересован в прекращении войны и намерен продолжать воевать, пока не достигнет своих целей в Украине, которые заключаются в свержении нынешней украинской власти и полном уничтожении украинской армии.