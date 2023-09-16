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Украина трансформировала современную войну и ежедневно движется к победе, - военачальник НАТО

Фото: Роб Бауэр, глава Военного комитета НАТО (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украина трансформировала современную войну и ежедневно движется вперед к победе. Тем временем российские террористы продолжают терять позиции.

Об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр во время открытия ежегодной конференции НАТО на уровне руководителей обороны, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию.

Как отметил Бауэр, Украина защищает не только физическую безопасность, но и свободу, демократию и суверенное право стран и народов определять собственную судьбу. 

"Исторические книги расскажут, как Украина трансформировала современную войну. Они (украинцы, - ред.) движутся вперед каждый день, и каждый их успех - это еще один шаг к победе", - заявил военачальник Альянса. 

Он добавил, что российские террористы продолжают терять все больше позиций на временно оккупированных территорий, а сама Россия страдает от воздействия санкций и дипломатической изоляции.

По словам главы Военного комитета НАТО, российское военное руководство до сих пор рассчитывает на то, что им удастся "переждать" коллективную поддержку украинского народа. Российская Федерация готовилась к войне в течение лет и сегодня прибегает к мерам, которые являются тяжелыми для экономики и населения, чтобы восстановить свои военные возможности. В то же время пропаганда продолжает пытаться сеять несогласие и раздел между демократическими странами. 

"Президент Путин (диктатор Владимир Путин, - ред.) хотел, чтобы НАТО было разделенным, и предпринял все возможные попытки для этого. Но мы сейчас стоим рядом, более объединенные, чем когда-либо... С первого и до последнего дня российской войны против Украины, и также в течение многих и многих лет после этого, мы будем поддерживать Украину в ее правомерном выборе в пользу свободы и демократии", - подчеркнул председатель Военного комитета НАТО.

Вступление Украины в НАТО

Во время саммита в Вильнюсе Украина не получила прямого приглашения в Североатлантический союз. По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, страна сможет получить приглашение после того, как" согласятся все союзники и будут выполнены условия".

Впрочем, члены НАТО согласились, что Украина может вступить в Альянс без Плана действий по членству по несколько упрощенной процедуре, аналогичной той, по которой присоединилась Финляндия и в ближайшие месяцы вступит Швеция.

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