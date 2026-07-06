Украина срочно созывает Совет Безопасности ООН из-за атак РФ

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Что заявил глава МИД

"Каждая российская ракета, выпущенная по Украине, несет послание, выходящее далеко за пределы наших границ. Она имеет целью убедить мир, что насилие может заменить закон, страх - сильнее солидарности, а жестокость остается безнаказанной", - подчеркнул министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По его словам, Украина призывает председательство Демократической Республики Конго и членов Совета Безопасности поддержать этот запрос.

Министр подчеркнул, что промедление или слабая реакция не способны остановить террор - это под силу только решительным и своевременным действиям.

"Международное сообщество должно объединиться, чтобы сдержать агрессора и продолжать продвигать всеобъемлющий, справедливый и длительный мир в соответствии с Уставом ООН", - добавил Сибига.

Ночная атака на Украину: что известно о последствиях

Напомним, ночью против 6 июля Россия атаковала Украину 419 средствами воздушного нападения - 68 ракетами разных типов и 351 ударным дроном.

Основной удар получил Киев, а украинская ПВО сбила или подавила 363 цели.

Между тем ни одну баллистическую ракету сбить не удалось: пресс-секретарь Воздушных сил объяснил это нехваткой ракет-перехватчиков для систем "Петриот" .

По его словам, по крылатым ракетам результат ущерба был почти стопроцентным, а по баллистике – значительно хуже.