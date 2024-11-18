Украина теперь может атаковать дальнобойными ракетами военные объекты в РФ, - Науседа

Литовский президент приветствовал соответствующее решение.

"День настал! Украина теперь может нацеливаться на военные объекты в России с помощью ракет большой дальности. Это решающий момент для Украины в борьбе с агрессором Россией", - говорится в публикации Науседы в соцсети.

При этом лидер Литвы отметил, что положить конец российской широкомасштабной военной агрессии против Украины можно только с позиции силы.

"Через слабость мира не достичь. Мир - награда сильным. Держись, Украина!" - пишет Науседа.

Сообщения о разрешении США, Франции и Британии для Украины на дальнобойные удары

Напомним, что Украина в течение длительного времени неоднократно обращалась к западным партнерам, в том числе в США, с просьбой снять установленные ограничения на использование их вооружения для ударов по военным объектам РФ, расположенным в глубине территории страны-агрессора.

Однако официальный Вашингтон осторожно относился к подобным запросам со стороны Киева.

Вместе с тем, вчера, 17 ноября, западные СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена разрешила Украине использовать американское оружие для ударов по территории РФ. В частности - бить ракетами ATACMS.

После этого, по данным западной прессы, разрешение Украине на дальнобойные удары по территории РФ ракетами SCALP и Storm Shadow дали Франция и Британия. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

Также РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на сообщение о разрешении от США, Британии и Франции избивать ракетами по РФ.

Добавим, вчера также появились сообщения в СМИ о том, что Украина может ударить ракетами ATACMS по России уже в ближайшие дни.