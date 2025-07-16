Украина на тай-брейке одолела Нидерланды и сохранила место в волейбольной Лиге наций на следующий сезон

Волейбол, Лига наций, 9-й тур

Украина - Нидерланды - 3:2 (25:21, 20:25, 20:25, 26:24, 15:13)

Как прошла игра

Украинцы уверенно начали матч, выиграв первый сет со счетом 25:21. Они удачно использовали ошибки соперника и демонстрировали качественный прием и атаку. Однако во второй и третьей партиях инициативу перехватили нидерландцы. Благодаря точным передачам связующего Кеминка и надежной игре в защите соперники дважды подряд взяли верх с одинаковым счетом - 25:20.

В четвертом сете тренерский штаб Украины провел важные изменения: на площадке появился Евгений Кисилюк, а Василий Тупчий активизировал игру в атаке. Именно этот дуэт стал ключевым в камбэке - украинцы удержали преимущество и на характере дожали партию со счетом 26:24.

На тай-брейке "сине-желтые" сразу повели в счете. Благодаря сильной подаче, уверенным действиям на блоке и психологической устойчивости украинцы сумели завершить игру в свою пользу - 15:13.

Что означает победа

Добыв шестую победу в девяти матчах, сборная Украины гарантировала себе место в Лиге наций на следующий сезон и поднялась на четвертую строчку турнирной таблицы текущего розыгрыша. В ее активе - 17 очков.

Эта победа также сохраняет шансы на выход в плей-офф, куда попадают семь лучших команд. Последние три матча группового этапа украинцы проведут против Италии, Сербии и Канады.

Следующий матч - против Италии состоится в четверг, 17 июля. Начало - в 17:30 по киевскому времени.