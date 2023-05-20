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Украина и Турция подпишут меморандум о продолжении сотрудничества в оборонной сфере

Фотр: Украина и Турция продолжат сотрудничество в оборонной сфере
Автор: Антон Малиновский

Кабинет Министров Украины одобрил проект Меморандума о взаимопонимании между правительствами Украины и Турецкой Республики относительно взаимного принятия государственного гарантирования качества товаров, работ и услуг оборонного назначения.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство обороны Украины.

Целью заключения договора является продолжение сотрудничества государств в военно-техническом и военно-промышленном секторах. Кроме того, страны договорились об обеспечении качества товаров, работ и услуг оборонного назначения в соответствии со стандартами НАТО, урегулирования взаимодействия между государством-членом НАТО Турцией и страной-партнером Украины в этой сфере.

"Они (системы государственного обеспечения качества - ред.) базируются на соответствующих стандартах НАТО по качеству (AQAP) и предназначены для решения задач обеспечения качества товаров оборонного назначения. Их цель - соответствие требованиям взаимосовместимости", - добавили в министерстве.

Напомним, что российская разведка проводит ряд операций в Европе, чтобы расколоть ЕС, Украину и Турцию.

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Турция