Разведка РФ разработала ряд операций, чтобы поссорить Турцию, ЕС и Украину, - СМИ

Российская разведка проводит ряд операций в Европе, чтобы расколоть ЕС и Турцию. Агенты РФ должны провести акции, которые могли бы оскорбить президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а ответственность планировалось возложить на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Expressen , которое сделало его вместе с DR, Le Monde, Süddeutsche Zeitung, NRK, SVT, Delfi, WDR/NRD и центром "Досье".

"Коран, сожженный у посольства Турции в Стокгольме в январе, ослабил и без того натянутые отношения между Турцией и Швецией. Этот инцидент вдохновил Россию на проведение операции по негативному влиянию в Европе. Разведка увидела возможность дальнейшего усиления конфликта между несколькими странами ЕС и Турцией. Был составлен план с целью оскорбить Эрдогана во всех крупных европейских городах", - говорится в материале.

Также РФ планировала возложить вину в Украине за проведение таких операций. Разведка хотела показать "неблагодарность" и "провокационный характер" реакции украинской стороны на трагедию в Турции.

Журналисты провели анализ изображений и аккаунтов в соцсетях, который показал, что один человек выдавал себя за "проукраинского" протестующего и он участвовал в ряде различных акций, не связанных между собой.

"Например, 11 февраля в Париже, когда состоялась большая демонстрация вокруг пенсионной реформы во Франции. Но человек держит плакат против Украины, НАТО и США. Подход всегда тот же - трое мужчин выходят на демонстрации, не связанные с войной в Украине, и фотографируются в толпе с плакатами с надписями типа "НАТО, прекратите бомбить Донецк" и "Большого оружия Украине не посылайте!", - пишут в материале.

Представитель полиции безопасности Швеции Габриэль Вернштедт сказал, что речь идет о темах, которые разделяют общество. Он добавил, что правоохранителям известно о том, как Россия использует агентов или доверенных лиц с целью дестабилизации обстановки.