Украина и США согласовали большинство пунктов мирного плана, - Axios

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украина и США согласовали большинство пунктов мирного плана, в частности гарантии безопасности для Киева от Вашингтона и Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

По словам официальных лиц обеих стран, большинство пунктов соглашения были согласованы между США и Украиной, включая гарантии безопасности, которые Киев получит от США и Европы.

Высокопоставленный чиновник США подтвердил готовность США направить в Сенат для ратификации гарантии безопасности, основанные на статье 5 Устава НАТО.

В то же время главной преградой является требование России контролировать весь Донбасс.

 

Мирный план США

Напомним, Украина и Соединенные Штаты во время встречи в Майами 19-21 декабря провели ряд консультаций, во время которых сосредоточили свое внимание на четырех ключевых документах - частях будущего мирного соглашения. Большинство моментов удалось согласовать, но самой тяжелой темой остается территориальный вопрос.

Вчера, 24 декабря, президент Украины Владимир Зеленский впервые раскрыл содержание 20 пунктов мирного плана.

В США заявили, что урегулировать войну в Украине и достичь там устойчивого мира вполне возможно в течение следующих 90 дней. Администрация президента США Дональда Трампа планирует давить на обе стороны - на Россию и Украину.

Между тем Россия требует изменений в последней версии мирного плана США для завершения войны в Украине. В частности, Кремль хочет больше ограничений по ВСУ, а также решения вопросов относительно санкций и своих замороженных активов.

Сегодня стало известно, что в воскресенье, 28 декабря, Зеленский проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом. Встреча запланирована в резиденции Трампа, что в штате Флорида. Лидеры будут обсуждать мирный план.

