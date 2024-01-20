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Украина и США провели первую совместную инспекцию переданного американского оружия

Украина, Суббота 20 января 2024 18:29
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Украина и США провели первую совместную инспекцию переданного американского оружия Фото: Украина и США провели первую совместную инспекцию оружия (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина провела первую совместную с США инспекцию оружия, предоставленного американскими партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Служба внутреннего аудита Министерства обороны и представители ВСУ совместно с представителями Отдела оборонного сотрудничества Посольства США провели проверку вооружения и имущества, предоставленного американскими партнерами, в одной из воинских частей.

Украинские и американские инспекторы проверили три основные позиции:

  • серийные номера;
  • техническое состояние;
  • условия надлежащего хранения (безопасность и охрана).

Сейчас, по данным министерства, продолжается обработка информации. Однако в МО заявили, что во время совместной работы замечаний со стороны представителей США не было.

"Обеспечение доступа к местам хранения, открытость и систематические совместные инспекции - это конкретные меры, которые мы принимаем для усиления прозрачности и укрепления доверия в отношениях с партнерами", - прокомментировал заместитель Министра обороны Юрий Джигир.

Помощь от США Украине

Несколько месяцев назад президент США Джо Байден пригласил в Конгресс выделить на нужды национальной безопасности более 100 млрд долларов. Около 60 млрд. долларов из этих средств хотели предусмотреть на финансирование помощи Украине.

Однако в Конгрессе не поддержали подобный запрос Байдена. В частности, против помощи Украине выступили республиканцы, потребовав, чтобы Белый дом внес в свое предложение более жесткие меры по охране границ от мигрантов.

Уже более месяца между республиканцами и демократами продолжаются переговоры по компромиссу по границам.

Недавно СМИ сообщили о том, что Байден согласился усилить иммиграционную политику, как того потребовали республиканцы.

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