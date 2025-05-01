Украина и США подписали сразу три документа по соглашению о недрах, - Politico

Соглашение о недрах

Напомним, сегодня, 1 мая, Украина и США подписали соглашение о недрах. Со стороны Украины документ подписала первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко, а со стороны США - министр финансов Скотт Бессент.

Соглашение предусматривает, что две страны создадут инвестиционный фонд, средства в который будут поступать с продажи украинских полезных ископаемых.

Документ закрепляет важные для нашей страны пункты, и при этом остается выгодным для обоих государств. В частности, недра остаются в украинской собственности.

В то же время в соглашении не говорится о каких-либо долгах Украины перед США за ту помощь, которую Вашингтон предоставил ранее.

Подробнее о соглашении - читайте в материале РБК-Украина.

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