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Украина и США подписали сразу три документа по соглашению о недрах, - Politico

Фото: министр финансов США Скотт Бессент и министр экономики Украины Юлия Свириденко (facebook.com/yulia.svyrydenko)
Автор: Татьяна Степанова

При заключении соглашения о полезных ископаемых Украина и США подписали сразу три документа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как сообщает издание, когда вице-премьер-министр Юлия Свириденко прибыла в Вашингтон на подписание соглашения, возникли некоторые задержки.

Украина якобы "уклонились от подписания основного экономического пакта и двух технических соглашений" сразу.

Однако американский чиновник подтвердил Politico, что стороны подписали все три соглашения после того, как Украина попросила внести некоторые изменения в последнюю минуту.

 

Соглашение о недрах

Напомним, сегодня, 1 мая, Украина и США подписали соглашение о недрах. Со стороны Украины документ подписала первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко, а со стороны США - министр финансов Скотт Бессент.

Соглашение предусматривает, что две страны создадут инвестиционный фонд, средства в который будут поступать с продажи украинских полезных ископаемых.

Документ закрепляет важные для нашей страны пункты, и при этом остается выгодным для обоих государств. В частности, недра остаются в украинской собственности.

В то же время в соглашении не говорится о каких-либо долгах Украины перед США за ту помощь, которую Вашингтон предоставил ранее.

Подробнее о соглашении - читайте в материале РБК-Украина.

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