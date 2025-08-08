RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Дональд Трамп Война в Украине

Украина и Румыния построят мост через Тису

Фото: Юлия Свириденко (facebook.com zelenskyy.official )
Автор: Наталья Кава

Украина и Румыния согласились усилить сотрудничество в реализации совместных инфраструктурных проектов, в частности по возведению моста через реку Тиса.

Как сообщает РБК-Украина, об этом шла речь во время встречи премьер-министра Украины Юлии Свириденко с министром иностранных дел Румынии Оаной-Сильвией Цою

Во время встречи речь шла о евроинтеграции, углублении оборонного сотрудничества, участии румынского бизнеса в восстановлении украинской экономики, а также реализации совместных инфраструктурных проектов.

"Украина и Румыния имеют общее видение будущего нашего региона в Европейском Союзе. Мы ценим поддержку Румынии на этом пути и настроены еще теснее координировать усилия в процессе приобретения членства", - отметила Свириденко.

Они также обсудили возможности расширения оборонного сотрудничества, в частности совместное производство. Одним из вариантов такого взаимодействия может стать модель, подобная датской - она предусматривает прямое финансирование производства военной продукции непосредственно в Украине.

"Отдельное внимание уделено вопросу привлечения румынских компаний к процессу восстановления Украины. Юлия Свириденко пригласила специального посланника по вопросам реконструкции приехать в Киев вместе с бизнес-делегацией для наработки конкретных проектов", - говорится в сообщении.

 

Визит главы МИД Румынии в Киев

Напомним, сегодня, 7 августа, министр иностранных дел Румынии Оана-Сильвия Цою приехала в Киев. Она провела ряд встреч и посетила детскую больницу "Охматдет".

Цою прибыла в Киев с первым визитом министра иностранных дел Румынии после полномасштабного вторжения России в 2022 году. Это также ее первый визит в Украину после назначения на должность.

Читайте РБК-Украина в Google News