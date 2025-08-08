Украина и Румыния построят мост через Тису

Во время встречи речь шла о евроинтеграции, углублении оборонного сотрудничества, участии румынского бизнеса в восстановлении украинской экономики, а также реализации совместных инфраструктурных проектов.

"Украина и Румыния имеют общее видение будущего нашего региона в Европейском Союзе. Мы ценим поддержку Румынии на этом пути и настроены еще теснее координировать усилия в процессе приобретения членства", - отметила Свириденко.

Они также обсудили возможности расширения оборонного сотрудничества, в частности совместное производство. Одним из вариантов такого взаимодействия может стать модель, подобная датской - она предусматривает прямое финансирование производства военной продукции непосредственно в Украине.

"Отдельное внимание уделено вопросу привлечения румынских компаний к процессу восстановления Украины. Юлия Свириденко пригласила специального посланника по вопросам реконструкции приехать в Киев вместе с бизнес-делегацией для наработки конкретных проектов", - говорится в сообщении.