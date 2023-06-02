Украина и Россия не закрыли дверь для переговоров, - спецпредставитель Китая

"Кризис в Украине сейчас может столкнуться со многими трудностями для сторон, чтобы сесть за стол и договориться, но мы также видим, что с другой стороны стороны не совсем лишены консенсуса", - сказал Ли Хуэй.

Дипломат заявил, что после поездки в Москву увидел, что "Россия никогда не выступала против мирных переговоров".

"Украинская сторона также сказала, что она дорожит и стремится к миру, и я чувствую, что обе стороны не закрыли двери для мирных переговоров", - добавил Хуэй.

По мнению дипломата, "риск эскалации" до сих пор остается высоким. Он напомнил, что во время визита в Киев каждый день слышал сигналы воздушной тревоги, а за период его пребывания Россия дважды атаковала столицу Украины.

"Конфликт зашел в тупик, а поле боя полно неопределенности. Эта ситуация вызывает беспокойство. Если война будет продолжаться, будет только больше катастроф и страданий, пока есть проблеск надежды на мир, мы должны активно работать над этим, вместо того, чтобы разрешать конфликту продолжаться и распространяться", - добавил он.

Дипломат также опроверг заявления СМИ о том, что Китай якобы склонял Европу, чтобы призвать Украину к прекращению огня с уступками территорий.

Отношение Китая к войне в Украине

Следует отметить, что Китай с начала полномасштабного вторжения занял якобы нейтральную позицию по войне. Он не осудил, но и не поддержал Россию, однако усилил с ней торговлю.

При этом Китай обнародовал так называемый "мирный план" по войне в Украине, однако его раскритиковали в Украине, Европе и США.

Также Китай отправил в Украину своего специального представителя. Он также посетил ЕС и Россию. Дипломат Ли Хуэй после своего турне заявил, что Китай и Европа пришли к консенсусу по поводу "украинского кризиса".

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