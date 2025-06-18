Сколько времени уйдет на идентификацию переданных РФ тел украинских защитников: ответ МВД

Идентификация всех 6 тысяч тел погибших защитников Украины, которые были переданы российской стороной в последние недели, может занять не менее 13-14 месяцев.

Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона.

"Я могу лишь приблизительно оценить ситуацию, ведь анализ еще продолжается - в каком состоянии находятся останки и сколько их на самом деле содержится в пакетах, которые нам передала российская сторона. Но, по самым скромным предварительным оценкам наших специалистов, на идентификацию этих примерно 6 тысяч тел понадобится не менее 13-14 месяцев", - заявил министр внутренних дел. Клименко также подчеркнул, что это минимальное время, необходимое для полной идентификации. По его словам, все соответствующие службы - судебно-медицинская экспертиза, экспертные подразделения, следователи - работают в три смены, чтобы как можно быстрее выполнить эту работу.