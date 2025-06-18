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Сколько времени уйдет на идентификацию переданных РФ тел украинских защитников: ответ МВД

Среда 18 июня 2025 11:15
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Сколько времени уйдет на идентификацию переданных РФ тел украинских защитников: ответ МВД Фото: идентификация переданных РФ тел украинских защитников (t.me/Koord_shtab)
Автор: Константин Широкун

Идентификация всех 6 тысяч тел погибших защитников Украины, которые были переданы российской стороной в последние недели, может занять не менее 13-14 месяцев.

Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона.

"Я могу лишь приблизительно оценить ситуацию, ведь анализ еще продолжается - в каком состоянии находятся останки и сколько их на самом деле содержится в пакетах, которые нам передала российская сторона. Но, по самым скромным предварительным оценкам наших специалистов, на идентификацию этих примерно 6 тысяч тел понадобится не менее 13-14 месяцев", - заявил министр внутренних дел.

Клименко также подчеркнул, что это минимальное время, необходимое для полной идентификации. По его словам, все соответствующие службы - судебно-медицинская экспертиза, экспертные подразделения, следователи - работают в три смены, чтобы как можно быстрее выполнить эту работу.

Возвращение тел украинских защитников

Украина и РФ достигли договоренности о масштабном обмене телами погибших защитников 2 июня во время второго раунда переговоров в Стамбуле. Стороны согласовали формат "6000 на 6000".

Первый этап обмена состоялся 11 июня - Украина вернула тела 1212 павших воинов. Речь идет о погибших на востоке, юге, а также в Курской области.

Следующий этап репатриации состоялся 13 июня, в Украину вернули тела 1200 человек, большинство из которых военнослужащие.

Кроме того, на территорию Украины вернули тела еще 1200 погибших граждан в воскресенье, 15 июня. Это уже четвертый этап репатриационных мероприятий после переговоров в Стамбуле.

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