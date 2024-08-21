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Украина и РФ пока не способны масштабно наступать и могут зайти в "тупик", - Пентагон

Среда 21 августа 2024 09:55
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Украина и РФ пока не способны масштабно наступать и могут зайти в "тупик", - Пентагон Фото: наступление на Курскую область (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Для проведения масштабных наступательных операций Украина и Россия не хватает необходимого количества военных ресурсов. В США считают, что обе могут "вот-вот" зайти в "тупик".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg, которое приводит отчет Пентагона.

По оценкам Пентагона, Украина продолжает ощущать нехватку боеприпасов, необходимых для противодействия российским атакам даже после того, как Конгресс США разблокировал новую военную помощь для нее в апреле.

Отмечается, что украинские силы остаются боеспособными, однако не смогут начать широкомасштабное контрнаступление. В США предполагают, что такая ситуация будет наблюдаться, по крайней мере, еще полгода.

Пентагон сообщает, что Россия со своей стороны избрала стратегию истощения, однако не имеет достаточно сил для глубокого продвижения на украинскую территорию. Это подтверждают слова бывшего главы Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли, также прогнозирующего, что "конфликт может зайти в тупик".

Отчет также отмечает успехи Украины в использовании предоставленных США ракетных систем ATACMS, попавших в несколько ключевых российских военных объектов, в том числе в Севастополе и Крыму. В ответ Россия пытается усилить противовоздушную оборону в регионе своей системой С-500, однако она не продемонстрировала полную боеспособность и значительные успехи, особенно на территории оккупированного полуострова.

Напомним, США и Украина продолжают обсуждать долгосрочные цели ВСУ на территории Курской области РФ. В то же время, Пентагон заявил о том, что Россия перемещает "небольшое количество" сил в этот регион, пытаясь его "отбить".

Однако в США продолжают опасаться эскалации в случае предоставления разрешения на удары вглубь РФ, хотя и признают, что пока Москва ни на одну из "красных линий" не ответила так, как публично угрожали российские чиновники или пропагандисты.

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