Украина и РФ стали ближе к миру, но еще далеко, - Рубио

Украина и Россия стали ближе к заключению мирного соглашения, чем раньше. Но в США считают, что позиции двух сторон все еще находятся далеко друг от друга.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на госсекретаря Марка Рубио в интервью Fox News.
По мнению Рубио, благодаря усилиям США за 100 дней работы администрации Дональда Трампа, Украина и РФ находятся ближе к заключению мирного соглашения, чем за последние три года.
"Мы стали ближе. Мы - впервые, мы не знали этого в течение трех лет - мы вроде бы видим, что нужно, чтобы Украина остановилась. Мы видим, что нужно для того, чтобы россияне остановились. Проблема в том, что эти две позиции все еще немного далеки друг от друга. Они ближе, но все равно далеко друг от друга", - заявил Рубио.
Госсекретарь считает, что для достижения мира "очень скоро понадобится настоящий прорыв".
"Или же, я думаю, президенту придется принять решение о том, сколько еще времени мы собираемся посвятить этому вопросу", - добавил он.
При этом Рубио отметил, что в мире есть и другие важные проблемы, кроме войны в Украине, в частности вопрос Китая и Ирана.
"Не то, чтобы война в Украине не была важной, но я бы сказал, что то, что происходит с Китаем, является более важным в долгосрочной перспективе для будущего мира. Очевидно, ядерные амбиции Ирана, все эти другие вещи, которые происходят. Поэтому в определенный момент это или должно произойти (мирное соглашение, - ред.), или нам всем нужно двигаться дальше", - заявил госсекретарь.
Напомним, что Украина и Россия пока не ведут прямых переговоров по завершению войны. Однако президент Владимир Зеленский отмечал, что не против любых форматов переговоров после прекращения огня.
В Саудовской Аравии прошли два тура переговоров, где посредниками выступили США - были отдельные встречи украинской и американской команд, а также переговоры Вашингтона и Москвы. Переговоры были направлены на всеобъемлющее прекращение огня, однако Россия отказывается от этого.
В США заявляли, что не будут посредниками в переговорах, где нет прогресса, и пригрозили, что могут выйти из них.
Недавно вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что война РФ против Украины не завершится в ближайшее время.
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