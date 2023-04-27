RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина и Япония начнут сотрудничество в сфере киберзащиты, - Федоров

Фото: вице-премьер-министр Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украина и Япония подписали трехсторонний меморандум, который позволит начать диджитал-сотрудничество между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра Михаила Федорова в Telegram.

По его словам, сотрудничество стран будет сфокусировано на сфере киберзащиты. Это позволит лучше защитить украинские объекты критической инфраструктуры.

"Япония имеет опыт и экспертизу качественного противодействия кибератакам. Также договорились обмениваться лучшими IT-практиками и цифровыми решениями. Со своей стороны делимся опытом быстрого запуска онлайн-услуг и подходом mobile first. Япония только в начале этого пути. Полтора года назад японцы основали Министерство цифровизации ", – написал Федоров.

Япония провела модернизацию госреестра и запустила пластиковый документ "My Number Card". Им в стране пользуется уже более 96 миллионов человек – это 76% населения страны. Документ позволяет верифицировать человека, чтобы быстро получить госуслуги или уплатить налоги онлайн.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что правительство Японии планирует направить в Украину 3,5 млрд. долларов прямой бюджетной поддержки в течение 2023 года. Эти средства позволят профинансировать приоритетные, в том числе социальные и гуманитарные расходы.

Также ранее мы писали, что японское государственное агентство JICA предоставит Украине 400 млн долларов безвозвратной помощи в рамках Программы экстренного восстановления, направленной на критическую инфраструктуру. Соглашение подписали представители JICA и Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЯпонияМінцифраМихаил ФедоровКиберполиция