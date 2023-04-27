Украина и Япония начнут сотрудничество в сфере киберзащиты, - Федоров

Украина и Япония подписали трехсторонний меморандум, который позволит начать диджитал-сотрудничество между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра Михаила Федорова в Telegram.

По его словам, сотрудничество стран будет сфокусировано на сфере киберзащиты. Это позволит лучше защитить украинские объекты критической инфраструктуры.

"Япония имеет опыт и экспертизу качественного противодействия кибератакам. Также договорились обмениваться лучшими IT-практиками и цифровыми решениями. Со своей стороны делимся опытом быстрого запуска онлайн-услуг и подходом mobile first. Япония только в начале этого пути. Полтора года назад японцы основали Министерство цифровизации ", – написал Федоров.

Япония провела модернизацию госреестра и запустила пластиковый документ "My Number Card". Им в стране пользуется уже более 96 миллионов человек – это 76% населения страны. Документ позволяет верифицировать человека, чтобы быстро получить госуслуги или уплатить налоги онлайн.