Украина и Япония обсудили гуманитарную поддержку и помощь по разминированию: подробности

Первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмина Джапарова провела встречу с генеральным директором Европейского бюро МИД Японии Накагоме Масаши. На этой встрече обсуждались приоритеты при председательстве Японии в G7 и дальнейшая поддержка Украины в условиях полномасштабной агрессии со стороны РФ.

Накагоме Масаши подтвердил неизменность политики официального Токио по поводу всесторонней поддержки Украины. Япония продолжит оказывать мощную гуманитарную поддержку и помощь по разминированию. Масаши пообещал, что Украина станет приоритетом во время японского председательства в G7 в 2023 году.

"Мы продолжим сплачивать G7 для дальнейшей мощной поддержки Украины и поддерживать жесткую санкционную политику", - подчеркнул Масаши.

Джапарова отметила важность дальнейшей поддержки Украины накануне сложного зимнего периода. Первая заместительница отметила, что, нанося ракетные удары по энергетической инфраструктуре, Россия стремится углубить гуманитарный кризис и вызвать новую волну перемещенных лиц из Украины.