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Украина и Япония обсудили гуманитарную поддержку и помощь по разминированию: подробности

Фото: Украина и Япония обсудили гуманитарную поддержку и помощь по разминированию (mfa.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Япония продолжит сплачивать G7 для дальнейшей мощной помощи Украине и поддерживать жесткую санкционную политику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МИД Украины.

Первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмина Джапарова провела встречу с генеральным директором Европейского бюро МИД Японии Накагоме Масаши. На этой встрече обсуждались приоритеты при председательстве Японии в G7 и дальнейшая поддержка Украины в условиях полномасштабной агрессии со стороны РФ.

Накагоме Масаши подтвердил неизменность политики официального Токио по поводу всесторонней поддержки Украины. Япония продолжит оказывать мощную гуманитарную поддержку и помощь по разминированию. Масаши пообещал, что Украина станет приоритетом во время японского председательства в G7 в 2023 году.

"Мы продолжим сплачивать G7 для дальнейшей мощной поддержки Украины и поддерживать жесткую санкционную политику", - подчеркнул Масаши.

Джапарова отметила важность дальнейшей поддержки Украины накануне сложного зимнего периода. Первая заместительница отметила, что, нанося ракетные удары по энергетической инфраструктуре, Россия стремится углубить гуманитарный кризис и вызвать новую волну перемещенных лиц из Украины.

Напомним, что Британия и Япония договорились усилить поддержку Украины.

Ранее сообщалось, что Япония поможет Украине восстановить энергетическую инфраструктуру.

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