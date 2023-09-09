Глава МИД Японии сегодня посетит Киеве и встретится с Кулебой

В Украину с визитом направился министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси. Чиновник в Киеве проведет встречу со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Японии .

Встреча двух министров в украинской столице состоится в субботу, 9 сентября.

Как отметили в японском МИДе, в своих переговорах с Кулебой Хаяси подтвердит твердую поддержку Украины.

Также стороны обсудят участие Киева в работе международного сообщества, чтобы "как можно скорее положить конец российскому вторжению в Украину".

Хаяси в этом визите сопровождают руководители японских фирм, в том числе Хироши Микитани, основатель и генеральный директор Rakuten Group (4755.T).

"Мы надеемся, что у этих компаний будет возможность непосредственно выслушать и общаться с потребностями восстановления и реконструкции украинской стороны, что станет началом углубления участия японских компаний в будущей помощи в реконструкции Украины", - рассказали в ведомстве.

Поддержка Украины со стороны Японии

Ранее стало известно, что Япония хочет смягчить ограничения на экспорт летального оружия. Отмечается, что государство хочет поддержать тех, кто подвергся военному вторжению, намекая на Украину.

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Перед этим глава правительства Японии отмечал, что хочет помочь нашей стране, поскольку его администрация опасается, что победа РФ подтолкнет Китай к нападению на Тайвань и втянет его страну в региональную войну.

Напомним, что японский премьер перед этим посещал Украину 21 марта. Его поездку держали в секрете, она состоялась сразу после встречи Кишиды с премьером Индии в Нью-Дели.