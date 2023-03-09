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Украина и Польша упростили процедуру пропуска агропродукции через границу

Фото: Украина и Польша упростили процедуру пропуска агропродукции через границу (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украина и Польша упростили процедуру пропуска украинской агропродукции через границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины в Facebook.

"Украина и Польша договорились об отмене ветеринарного контроля для украинской агропродукции, которая направляется в польские порты или проезжает страну транзитом", - говорится в сообщении.

Изменения начали действовать с сегодняшнего дня, 9 марта.

"Наличие такого контроля приводило к образованию больших очередей на границе с Польшей, в частности водители вынуждены могли ожидать более 10 дней для прохождения контроля. Отмена контроля позволит сократить время ожидания в 3-4 раза", - заявили в ведомстве.

Отмечается, что упрощенная процедура перевозки агропродукции для автомобильных перевозчиков будет действовать во всех пунктах пропуска на украинско-польской границе, которые работают на пропуск грузового транспорта.

Перевозчики на пункте пропуска должны будут предъявить инспекторам таможни CMR (транспортный документ международного образца). После чего представитель украинской таможни будет проставлять в CMR печать, без которой польская таможня будет разворачивать машины и направлять обратно в Украину. На польской стороне грузовики с транзитным товаром после пограничного и таможенного контроля будут опломбироваться.

Отмечается, что плобмы будут сниматься в уполномоченных пунктах хранения, расположенных в странах, в которые направлялась украинская агропродукция. Запись о прибытии груза в заявленное место с целью снятия пломб будет доступна через систему NCTS.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина увеличила транзит зерна через Дунай.

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