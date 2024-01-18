Украина и Польша надеются, что перевозчики не возобновят протесты на границе

Украина и Польша выразили надежду, что блокада границы перевозчиками не будет возобновлена. Она прекратилась 16 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Польше в Facebook .

По информации дипломатического представительства, посол Украины в Польше Василий Зварыч провел встречу с заместителем министра инфраструктуры Павлом Ганцажем.

Встреча произошла на фоне договоренностей между правительством Польши и перевозчиками насчет прекращения блокады границы с Украиной.

"В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества между Украиной и Польшей. Выразили надежду, что на этом новом этапе будет сделано все возможное, чтобы протесты перевозчиков не возобновились", - отметили в посольстве.

Прекращение блокады границы

Напомним, 16 января польские перевозчики прекратили забастовку вблизи контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной. Таким образом, блокада границы с Украиной была прекращена.

При этом пока с перевозчиками договорились о паузе блокады только до 1 марта этого года.

Более детально о временном прекращении блокады можете узнать в материале РБК-Украина.