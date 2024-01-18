ua en ru
Чт, 18 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина и Польша надеются, что перевозчики не возобновят протесты на границе

Варшава, Четверг 18 января 2024 19:04
UA EN RU
Украина и Польша надеются, что перевозчики не возобновят протесты на границе Фото: переговоры заместителя министра инфраструктуры Польши Павла Ганцажа с послом Украины в Польше Василием Зварычем (facebook.com/AmbasadaUkrainywPolsce)
Автор: Иван Носальский

Украина и Польша выразили надежду, что блокада границы перевозчиками не будет возобновлена. Она прекратилась 16 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Польше в Facebook.

По информации дипломатического представительства, посол Украины в Польше Василий Зварыч провел встречу с заместителем министра инфраструктуры Павлом Ганцажем.

Встреча произошла на фоне договоренностей между правительством Польши и перевозчиками насчет прекращения блокады границы с Украиной.

"В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества между Украиной и Польшей. Выразили надежду, что на этом новом этапе будет сделано все возможное, чтобы протесты перевозчиков не возобновились", - отметили в посольстве.

Прекращение блокады границы

Напомним, 16 января польские перевозчики прекратили забастовку вблизи контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной. Таким образом, блокада границы с Украиной была прекращена.

При этом пока с перевозчиками договорились о паузе блокады только до 1 марта этого года.

Более детально о временном прекращении блокады можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Граница с Украиной
NEWS
Украина в ближайшие недели получит от Франции шесть САУ Caesar
Украина в ближайшие недели получит от Франции шесть САУ Caesar
DAILY
Конфликт Ирана с Пакистаном. Грозит ли миру новая большая война на Востоке
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Конфликт Ирана с Пакистаном. Грозит ли миру новая большая война на Востоке