Украина и Польша в ближайшие дни начнут зерновые переговоры

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра сельского хозяйства Польши Чеслава Секерского, которого цитирует Polskie Radio .

По словам Секерского, сертификаты, которые были созданы по образцу тех, которые Румыния и Болгария согласовали с Украиной, ограничат чрезмерный приток товаров в Польшу, а также прекратят торговый спор между странами.

"Наши эксперты из Министерства сельского хозяйства будут общаться со специалистами Минагрополитики Украины и обсуждать продукт за продуктом. Будут лицензии, в которых будут указаны объемы экспорта, а также в этих лицензиях будет запись о получателе, куда идет товар. Мы хотим это немного формализовать, но это также упорядочило бы торговые потоки", - пояснил министр.

В частности он добавил, что начало технических переговоров не означает отмену эмбарго до тех пор, пока Украина и Польша не договорятся о двусторонних правилах относительно потока товаров.

"Только тогда, когда мы договоримся, и договоримся об определенных вещах, мы будем говорить о снятии эмбарго", - отметил Секерский.

Проблемы с импортом продовольствия из Украины

4 июня 2022 года вступил в силу регламент о временных мерах по либерализации торговли. В документе временно приостановлен ряд тарифов, прописанных в Соглашении об ассоциации Украины с ЕС. Из-за действия регламента, ряд стран начали терпеть убытки от перенасыщения рынков продукцией из Украины, что привело к протестам.

Болгария, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия требуют от Еврокомиссии введения импортных пошлин на украинское зерно из-за якобы недобросовестной конкуренции.

Как писало Financal Times, Брюссель введет "меры предосторожности", которые позволят блокировать продовольствие из Украины, если это будет представлять угрозу падением цен в Польше и других соседних странах.