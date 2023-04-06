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Украина и Польша договорились о совместном производстве 125-мм снарядов для танков

Фото: Украина и Польша будут производить танковые снаряды (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина и Польша вместе будут производить танковые снаряды калибра 125 мм. Соответствующее соглашение страны подписали в среду, 5 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра стратегической промышленности Александра Камышина в Telegram.

"Вчера во время официального визита президента Украины в Польшу соответствующий Меморандум был подписан генеральным директором украинского государственного холдинга и руководством польского производителя", - отметил он.

Камышин добавил, что Минстратегпром сосредоточится на наращивании производства боеприпасов для украинской армии. Снаряды будут производить как украинские заводы, так и зарубежные компании.

Стоит отметить, что 125-мм снаряды необходимы для танков советского образца, которые есть у Украины на вооружении и которые ВСУ получили от партнеров. Также такие боеприпасы нужны для польских танков PT-91 Twardy, являющихся модернизированной версией советского Т-72М.

Напомним, в "Укроборонпроме" сообщили, что Украина запустила производство 125-мм снарядов для танковой пушки.

Кроме того, Украина вместе с одной из стран НАТО начала производить 122-мм артиллерийские снаряды. Первую партию боеприпасов уже отправили на фронт.

Также украинский завод "Маяк" начал производить боеприпасы осколочного действия для беспилотников.

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