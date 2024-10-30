Бизнес назвал ключевые условия для участия в проектах восстановления: подробности

Украинский бизнес охотно готов приобщаться к процессам восстановления и восстановления Украины. Самый распространенный формат участия – как исполнители работ по восстановлению. Но главные условия предпринимателей – максимальная прозрачность взаимодействия, а также устранение забюрократизированности.

Об этом заявила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

Она сообщила, что недавно завершились организованные на базе комитета публичные консультации по доработке законопроекта "Об основных принципах восстановления", участниками которых стали десятки представителей украинского бизнес-сообщества и бизнес-ассоциации. В ходе их бизнеса предложили ответить, в каком формате предпринимателям удобно приобщаться к процессам восстановления.

"Предпринимателям предлагались форматы участия в качестве экспертов, исполнителей, инвесторов, спонсоров. Также среди вариантов - частное публичное партнерство и т.д. организациями, а также создание и деятельность индустриальных парков", – пояснила Шуляк.

Она отметила, что сейчас важно прописать форматы и условия, при которых бизнес был бы заинтересован приобщаться к процессам восстановления, поскольку без инвестиционных перспектив для бизнеса планировать качественное восстановление невозможно.

Кроме этого, Шуляк отметила, что один из важных пунктов привлечения бизнеса к процессам восстановления – условия для них по реализации проектов по восстановлению на территориях деоккупированных и фронтовых общин. Речь идет о разных вариантах возможных преференций. В ходе публичных консультаций участники пришли к выводу, что среди них должны быть:

Введение налоговых льгот, "создание особой налоговой зоны, но это сложный вопрос в условиях евроинтеграции";

Уменьшение требований к созданию индустриальных парков на таких территориях; если речь идет о строительстве жилья, то "важный вопрос об упрощенной процедуре изменения целевого назначения участков";

Защита интересов инвесторов;

Предотвращение конфликтов "местных и региональных профессиональных интересов".

"При обсуждении мы выяснили, что основные преференции, которые бизнес считает справедливыми, это налоговые льготы, содействие промышленному развитию общин, коммуникация власти, бизнеса и общины на всех этапах реализации проектов", - отметила парламентарий.

Она также сообщила, что во время публичных консультаций участникам из группы предпринимателей было предложено рассмотреть предлагаемые в законопроекте "Об основных принципах восстановления" 14 принципов восстановления и выделить по их мнению самые главные. Среди них:

Человекоцентричность;

Законность;

Новый европейский Баухаус;

"Строи лучше, чем было";

Интеграция;

децентрализация и субсидиарность;

Сотрудничество и координация;

Планирование и приоритизация обновления;

Финансовая постоянство;

Добродетель;

Ответственность;

"Все видят все";

Цифровизация;

Отсутствие дискриминации и равенство прав и возможностей женщин и мужчин.

По мнению бизнеса, для них среди предложенных принципов есть прозрачность, ответственность, цифровизация, переход от "пожаротушения" к опережению. Также представители бизнеса предложили добавить в список принципов устранения забюрократизированности, которая замедляет все процессы.

"Предприниматели отмечают важность ответственности. Речь идет о принципе общественного контроля над исполнением обязанностей органов местного самоуправления в сфере восстановления. Не менее важен принцип “все видят все”, а также цифровизация, поскольку она, по мнению бизнеса, значительно упрощает процедуру получения и предоставление услуг и закрыла огромную кучу проблем. Также участники из этой группы отметили необходимость расставить приоритеты и предоставить возможность представителям бизнеса со всей Украины иметь доступ к объектам восстановления", - резюмировала Елена Шуляк.