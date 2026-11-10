Украина и Норвегия работают над интеграцией ракет в ПВО NASAMS

Отмечается, что в преддверии заседания в формате "Рамштайн" министр обороны Украины Евгений Хмара провел телефонный разговор с министром обороны Норвегии Торе Сандвиком. Стороны наметили приоритеты поддержки Украины до конца этого года и на следующий год.

"Ценим постоянство поддержки и ее силу. Это дает нам предсказуемость и возможность направлять ресурсы на наиболее насущные нужды, прежде всего беспилотные системы и усиление противовоздушной обороны", - отметил министр обороны Украины Евгений Хмара.

В частности, речь шла о закупке ПЗРК, вкладах в механизм Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), а также ускорении поставок противовоздушных ракет.

Отдельно стороны обсудили поставки 20-мм выстрелов для самолетов F-16. Эти боеприпасы к авиационным орудиям показывают высокую эффективность в борьбе с реактивными беспилотниками. Еще одна тема - проекты по интеграции ракет в системы ПВО NASAMS. Стороны обсудили ход их реализации.

Ранее сообщалось, что Норвегия существенно усиливает украинскую противовоздушную оборону, помогая уничтожать вражеские ударные беспилотники и другие воздушные цели россиян.