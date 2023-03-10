Украина и Норвегия начали работать над тренировочной миссией для пилотов, - Зеленский
Украина и Норвегия начали переговоры о возможности проведения тренировочной миссии пилотов.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Владимира Зеленского.
По его словам, Норвегия выражает поддержку Украине во многих областях. В частности, были предоставлены ПВО, артиллерия и снаряжение для военных. Кроме этого, была начата программа долговременной бюджетной поддержки Украины. За пять лет Украине будет выделено 7 миллиардов долларов.
"Обсудили дополнительные шаги, которые можем предпринять вместе с Норвегией, чтобы эта весна была успешной и для украинской обороны, и для перспектив общеевропейской безопасности. Кстати, начинаем общаться с Норвегией по поводу возможностей тренировочной миссии для наших пилотов", - рассказал Зеленский.
Напомним, ранее президент Анджей Дуда заявил, что Польша готова передать Украине все свои истребители МиГ-29, находящиеся в рабочем состоянии и стоящие на вооружении Воздушных сил страны.
К тому же, Словакия должна передать свои истребители МиГ-29 совместно с Польшей. Варшава уже подтвердила такой шаг.
Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что готовность Польши и Словакии передать Украине МиГ-29 свидетельствуют, что процесс поставки истребителей Украине сдвинулся с места.
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