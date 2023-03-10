ua ru
Пт, 10 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина и Норвегия начали работать над тренировочной миссией для пилотов, - Зеленский

Новина українською →
Украина, Пятница 10 марта 2023 20:29
Украина и Норвегия начали работать над тренировочной миссией для пилотов, - Зеленский Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Украина и Норвегия начали переговоры о возможности проведения тренировочной миссии пилотов.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Владимира Зеленского.

По его словам, Норвегия выражает поддержку Украине во многих областях. В частности, были предоставлены ПВО, артиллерия и снаряжение для военных. Кроме этого, была начата программа долговременной бюджетной поддержки Украины. За пять лет Украине будет выделено 7 миллиардов долларов.

"Обсудили дополнительные шаги, которые можем предпринять вместе с Норвегией, чтобы эта весна была успешной и для украинской обороны, и для перспектив общеевропейской безопасности. Кстати, начинаем общаться с Норвегией по поводу возможностей тренировочной миссии для наших пилотов", - рассказал Зеленский.

Напомним, ранее президент Анджей Дуда заявил, что Польша готова передать Украине все свои истребители МиГ-29, находящиеся в рабочем состоянии и стоящие на вооружении Воздушных сил страны.

К тому же, Словакия должна передать свои истребители МиГ-29 совместно с Польшей. Варшава уже подтвердила такой шаг.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что готовность Польши и Словакии передать Украине МиГ-29 свидетельствуют, что процесс поставки истребителей Украине сдвинулся с места.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Норвегия Война России против Украины
NEWS
Самолет, 9 БПЛА, 34 ракеты и 870 россиян: потери РФ в Украине за сутки
Самолет, 9 БПЛА, 34 ракеты и 870 россиян: потери РФ в Украине за сутки
DAILY
Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации