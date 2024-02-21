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Украина и МВФ завтра могут заключить соглашение о транше на 900 млн долларов, - Bloomberg

Фото: премьер Украины Денис Шмыгаль и глава МВФ Кристалина Георгиева (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Наталья Кава

Украина и Международный валютный фонд приблизились к выплате 900 млн долларов на фоне остановки помощи от США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как пишет издание, представители Украины и МВФ рассчитывают достичь соглашения с сотрудниками уже в этот четверг. Однако соглашение еще должен ратифицировать исполнительный совет МВФ.

Выплата станет запасным планом на случай, если США не смогут оказать помощь. Она будет первой из четырех, которые Украина ожидает в этом году, на общую сумму 5,4 млрд долларов.

Стоит заметить, что это первый случай, когда МВФ кредитует находящуюся в состоянии войны страну.

Программа МВФ

Напомним, соглашение Украины об EFF с доступом в размере 15,6 млрд долларов было одобрено 31 марта 2023 года.

Совет директоров МВФ 11 декабря 2023 года одобрил второй пересмотр программы EFF с Украиной и выделил транш на 900 млн долларов по программе на 2023-2027 годы.

МВФ также обнародовал обновленный меморандум, содержащий добровольные обязательства властей страны предпринять определенные шаги.

Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный.

Украина получила политические обязательства от партнеров по предоставлению 122 млрд долларов до 2027 года. Ожидается, что МВФ предоставит Украине в 2024 году более 5 млрд долларов.

Подробнее о переговорах с МВФ читайте в материале РБК-Украина "Новый транш и план "Б" для госбюджета. Чего ждать Украине от переговоров с МВФ".

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