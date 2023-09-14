RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина и Молдова продлили "транспортный безвиз"

Фото: Украина и Молдова продлили "транспортный безвиз" (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина и Молдова продлили Соглашение о либерализации грузовых перевозок между странами до конца 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Соглашение предусматривает возможность производить двусторонние и транзитные перевозки автомобильным транспортом без специальных разрешений.

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков отметил, что такой безвиз является одним из инструментов налаживания и наращивания экспортных возможностей Украины.

К тому же, страны работают над верификацией всех автобусных маршрутов и упрощением процедуры их открытия перевозчиками.

Транспортный безвиз

Отметим, что Украина подписала предварительное соглашение о транспортном безвизе с Молдовой в августе 2022 года. Оно действовало до конца этого года и предусматривало возможность продления по соглашению сторон.

Кроме того, в конце августа Украина согласовала "транспортный безвиз" с Норвегией. Речь идет о возможности производить грузовые перевозки без разрешений для грузовиков стандарта Евро-5 и выше.

В марте 2023 года Украина и ЕС продлили действие соглашения о грузовых перевозках автомобильным транспортом.

В целом, у украинских перевозчиков упрощенные условия грузоперевозок в 35 странах Европы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МолдоваБезвизовый режимМИУ