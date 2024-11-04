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Украина и Литва будут совместно производить беспилотники: подписан меморандум

Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров и министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас (facebook.com/rustemumerov)
Автор: Татьяна Степанова

Украина и Литва подписали меморандум о совместном производстве беспилотников, боеприпасов и средств РЭБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра обороны Украины Рустема Умерова.

Как сообщил Умеров, сегодня с визитом в Киев прибыл министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

"Вместе с литовским коллегой и министром по стратегическим отраслям промышленности Украины Германом Сметаниным подписали документ, направленный на усиление наших защитников на поле боя: Меморандум о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности", - написал глава Минобороны.

В частности, Меморандум предусматривает совместное производство БПЛА и компонентов, боеприпасов и комплектующих, средств РЭБ, разработку передовых технологий.

В ходе встречи также обсудили конкретные пути углубления нашего сотрудничества. Среди тем - планы на 2025 год, направленные на еще большую военную помощь Украине.

Представители украинской разведки предоставили подробную информацию литовским партнерам об актуальной ситуации на фронте. Стороны проанализировали планы россиян на осень и на зиму.

"Сегодня мы видим, как Россия получает помощь от диктаторских режимов, включая привлечение живой силы из Северной Кореи. Но, убежден, с такими надежными партнерами, как Литва, мы одолеем агрессора", - подчеркнул Умеров.

Помощь Украине от Литвы

Напомним, в августе Литва анонсировала "значительный" пакет военной помощи для Украины, в который войдут, в частности, системы ПВО малой дальности, бронетранспортеры и средства борьбы с дронами.

Позже премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что к концу осени Литва планирует передать Украине более 5 тысяч дронов.

Также недавно сообщалось, что Литва планирует предоставить Украине дополнительную помощь в размере 40-50 миллионов евро до конца текущего года. Вильнюс уже направил Киеву помощь на сумму 153 миллиона евро в 2024 году.

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