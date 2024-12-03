Украина и Канада подписали соглашение об охране информации с ограниченным доступом

Как пояснили в МИДе, подписание соглашения станет важным шагом для обеспечения надежного и структурированного обмена информацией между сторонами в рамках совместной работы по укреплению обороноспособности и обеспечению безопасности.

Эта инициатива является конкретной реализацией ключевых положений соглашения по безопасности, которое 24 февраля 2024 подписали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Сегодняшнее подписание нового международного договора между Украиной и Канадой свидетельствует о высоком уровне взаимоуважения и доверия между двумя государствами, отношения которых носят характер особого партнерства", - добавляет ведомство.

Поддержка Канады Украины

Канада с начала полномасштабной агрессии России против Украины предоставила значительную военную, гуманитарную и финансовую помощь. В частности, правительство выделило сотни миллионов долларов на поставки оружия, военной техники, амуниции и обучение украинских военнослужащих в рамках программы UNIFIER. Также передала Украине артиллерию, бронетехнику и системы ПВО.

Кроме того, Канада активно поддерживает Украину на дипломатическом уровне, вводя санкции против России, предоставляя гуманитарную помощь для беженцев и финансируя восстановление критической инфраструктуры.

Еще в сентябре сообщалось, что Канада планирует передать Украине современную систему ПВО среднего радиуса NASAMS. В середине ноября стало известно о том, что система противовоздушной обороны (ПВО) уже находится в нашей стране.