Украина и Исландия заключили соглашение о гарантиях безопасности

Украина и Исландия подписали соглашение о гарантиях безопасности. Исландия обязалась оказывать долгосрочную экономическую, гуманитарную и оборонную поддержку Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Исландия обязалась не только оказывать помощь Украине, но и содействовать ее будущему членству в ЕС и НАТО.
В рамках соглашения по безопасности Исландия ежегодно в течение 2024-2028 годов будет выделять по меньшей мере 4 млрд исландских крон (почти 30 млн долларов) для Украины. Поддержка Украины будет продолжаться в течение 10 лет - на протяжение всего срока действия соглашения.
Исландия готова финансировать, закупать и поставлять оборонные материалы и снаряжение, а также сотрудничать с Украиной для развития ее оборонной промышленности.
Как отмечается, уникальность соглашения заключается в том, что Исландия обязуется продолжать транспортировку в Украину военных грузов и оборудования от союзников по НАТО зафрахтованными грузовыми самолетами. Страна будет уделять особое внимание женщинам-военным.
Соглашение также касается поддержки формулы мира, санкций против России, возмещения убытков, привлечения РФ к ответственности, укрепления социальной и гражданской инфраструктуры, энергетической безопасности.
Полный текст соглашения Украина и Исландии - по ссылке.
Украина заключила соглашения о гарантиях безопасности уже с 14 странами, в их числе Британия, Германия, Франция, Дания, Канада, Италия, Нидерланды, Финляндия, Латвия, Испания, Бельгия, Португалия, Швеция и Исландия.
Каждое из этих соглашений имеет общие особенности, их срок действия - 10 лет. Однако также страна предоставляет индивидуальные обязательства по учету возможностей экономики, обороны и т.д.
Издание Financial Times сообщает, что Украина и США подпишут соглашение о гарантиях безопасности на саммите G7, который состоится 13-15 июня в Италии.
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