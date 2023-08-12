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Украина и Греция ведут переговоры о гарантиях безопасности, - СМИ

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Суббота 12 августа 2023 02:48
Украина и Греция ведут переговоры о гарантиях безопасности, - СМИ Иллюстративное фото: флаг Греции (GettyImages)
Автор: Владимир Костырин

Между Украиной и Грецией прошли прямые переговоры относительно заключения двусторонних соглашений по гарантиям безопасности для нашей страны. Подобные консультации Киев уже ведет, в частности, с США и Великобританией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на греческое издание Ekathimerini.

По данным журналистов, такие консультации на уровне министерств иностранных дел состоялись недавно.

"На более широком политическом уровне обе стороны обсуждают создание рамок, которые приведут двусторонние отношения между Грецией и Украиной в соответствие с духом декларации лидеров G7, а затем Европейский Совет продолжит долгосрочную поддержку Киев и на практическом уровне", - говорится в публикации.

Также отмечается, что если эти обсуждения будут завершены, будет также рассмотрен вопрос относительно определения конкретных аспектов соглашения, при этом в этих контактах принимают участие и представители США.

Ожидается, что в области гарантий безопасности для Украины Афины будут стремиться сыграть свою роль, поскольку Киев "принципиально уважает юрисдикцию и решения всех международных судов".

Требования для безопасности Украины в основном включают противовоздушную оборону, артиллерию, бронетехнику и истребительную авиацию. Потребность в стабильных поставках боеприпасов (155-мм снаряды) рассматривается в Афинах как возможность для реконструкции части систем обороны Греции.

Гарантии безопасности для Украины

Украинские официальные лица рассчитывают, что страны Запада предоставят нашей стране гарантии безопасности. Они необходимы для того, чтобы избежать повторного нападения России в период после завершения войны и до того, как Украина станет членом НАТО.

Напомним, что на саммите НАТО в Вильнюсе, который прошел в начале июля, страны G7 подписали совместную декларацию. Она предусматривает долгосрочную поддержку Украины в сфере безопасности и экономики. К ней может присоединиться любая страна.

Среди присоединившихся к декларации - Чехия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция.

При этом 3 августа Ермак рассказал, что украинские дипломаты уже начали переговоры по гарантиям безопасности с США. Кроме того, 11 августа Украина начала проведение консультаций по гарантиям безопасности с Британией.

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