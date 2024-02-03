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Украина и Франция приблизились к финализации соглашения о гарантиях безопасности

Фото: Андрей Ермак и Эммануэль Бонн (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украина и Франция провели очередное заседание по соглашению о гарантиях безопасности. Стороны подошли к финализации текста документа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины.

Переговоры по гарантиям безопасности состоялись в рамках визита французской делегации в Украину. В Киев сегодня прибыли дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, руководитель военного штаба Фабьен Мандон и советники французского президента Ксавье Шатель и Бертран Бюшвальтер.

Стороны обсудили доработанный проект соглашения и согласовали позиции по отдельным элементам документа.

"Наши переговорные команды сегодня продемонстрировали ощутимый прогресс и приблизились к финализации двустороннего соглашения", - рассказали в Офисе президента.

Участники переговоров, как отметили в ОП, выразили надежду на возможность подписания соглашения в ближайшее время.

Соглашение о гарантиях между Францией и Украиной

Напомним, страны "Большой семерки" (G7) в начале июля 2023 года утвердили декларацию, обещающую предоставить Украине гарантии безопасности. К ней уже присоединилось более 30 стран, в том числе и Франция.

Британия стала первой страной, подписавшей подобное соглашение с Украиной. А уже 17 января президент Франции Эммануэль Макрон на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Париж планирует подписать с Украиной соглашение по безопасности, как это сделал Лондон.

Тогда же французский президент заявил о намерении в феврале посетить Украину с официальным визитом. Во время визита и ожидается подписание двустороннего соглашения о гарантиях безопасности между странами.

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