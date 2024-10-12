Украина и Франция могут создать совместные оборонные производства, - Зеленский

"На уровне министерств обороны это прорабатывается. Уже работает датская модель, когда правительства государств-партнеров привлекают инвестиции в производство оружия, а новую французскую модель мы рассматриваем как возможность привлекать инвестиции в создание именно новых производств", - пояснил Зеленский.

Он отметил, что Украина очень рассчитывает на этот результат.

"Эта персональная задача для министра обороны, для Минстратегпрома - обеспечить выполнение всех наших договоренностей", - подытожил он.