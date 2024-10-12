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Украина и Франция могут создать совместные оборонные производства, - Зеленский

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина обсудила с Францией новую модель взаимодействия. А именно создание совместных украино-французских оборонных производств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"На уровне министерств обороны это прорабатывается. Уже работает датская модель, когда правительства государств-партнеров привлекают инвестиции в производство оружия, а новую французскую модель мы рассматриваем как возможность привлекать инвестиции в создание именно новых производств", - пояснил Зеленский.

Он отметил, что Украина очень рассчитывает на этот результат.

"Эта персональная задача для министра обороны, для Минстратегпрома - обеспечить выполнение всех наших договоренностей", - подытожил он.

 

Напомним, что ранее на этой неделе президент прилетел во Францию, где встретился с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Зеленский представил Макрону план победы Украины и заявил о Саммите мира в ноябре.

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