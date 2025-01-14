Украина и Эстония призывают ЕС усилить санкции и конфисковать активы РФ, - Сибига

"Отдельно я поднял вопрос перед эстонским коллегой о продлении практики оформления многократных виз для россиян (в ЕС - ред.). На фоне тех гибридных атак, которым подвергается Европа, мы уверены, что пришло время пересмотреть эту политику и существенно ограничить выдачу многократных виз для граждан России. Мы здесь единомышленники", - заявил Сибига.

По его словам, в этом году необходимо перейти от заморозки к конфискации российских активов. Он считает, что необходимо начать использование не только прибыли, но и самих активов для поддержки Украины. Сибига думает, что это справедливо обосновано и правомерно.

"Разделяем позицию, что санкционное давление должно увеличиваться. Мы это в деталях проговорили. Будем вместе настаивать на как можно более сильном 16-м пакете санкций ЕС против России, который должен быть принят уже до конца зимы", - подчеркнул он.

Санкции против России

Ранее мы писали о том, что Евросоюз принял 15-й пакет санкций против Москвы 15 декабря прошлого года. Тогда в санкционном списке оказались 54 человека и 30 организаций России, Китая и КНДР.