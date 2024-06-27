RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина и ЕС сегодня могут подписать соглашение о гарантиях безопасности, - Reuters

Фото: Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский и Шарль Мишель (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Сегодня, 27 июня, Европейский союз может подписать соглашение о гарантиях безопасности с президентом Украины Владимиром Зеленским. Таким образом, блок пообещает продолжать поставки оружия, военную подготовку и другую помощь Киеву в течение многих лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным издания, в соглашении будут изложены обязательства ЕС по оказанию помощи Украине в девяти областях безопасности и оборонной политики, включая поставки оружия, военную подготовку, сотрудничество в оборонной промышленности и разминирование.

Ожидается, что Зеленский подпишет пакт на саммите лидеров ЕС в Брюсселе.

Детали соглашения

Пакт призван дополнить аналогичные соглашения, заключенные между Украиной и ее союзниками, которые продолжают обороняться от вторжения России.

В случае "будущей агрессии", говорится в документе, ЕС и Украина намерены в течение 24 часов провести консультации о потребностях Киева и "оперативно определить" дальнейшие шаги в соответствии с обязательствами.

Документ является частью более широких усилий партнеров Украины, направленных на предоставление гарантий того, что они будут поддерживать Киев в течение длительного времени, поскольку конца войне не видно, а вступление Украины в ЕС или НАТО в ближайшее время не предвидится.
Такие страны, как США, Великобритания, Франция и Германия, заключили с Киевом пакты безопасности.

По словам официальных лиц, эти соглашения не похожи на пакт о взаимной обороне между странами НАТО, но являются обязательствами по предоставлению Украине оружия и другой помощи для укрепления ее собственной безопасности и сдерживания любого будущего вторжения.

Письмо Мишеля

Отметим, что недавно глава Европейского совета Шарль Мишель разослал приглашение членам Совета, в котором сообщил, что 27 июня состоится "обмен мнениями" с президентом Владимиром Зеленским. Они запланированы на 14:00 (15:00 по киевскому времени). 

"Это будет возможность обсудить ситуацию на местах, а также принять к сведению некоторые достижения с момента нашей последней встречи", - заявил Мишель. 

Гарантии безопасности

19 июня в Офисе президента заявили о завершении согласования текста соглашения о гарантиях безопасности с ЕС. Подписание данного соглашения станет еще одним важным шагом на пути к укреплению безопасности Украины, которая уже заключила подобные договоры с более чем десятью другими государствами.

Объединяющим фактором соглашений, подписанных с Украиной, является ряд общих положений. Все они выражают поддержку Украине в ongoing military conflict, готовность оказать помощь в различных сферах, а также содействие ее евроинтеграции и вступлению в НАТО.

В то же время, каждая из стран-партнеров взяла на себя индивидуальные обязательства, соответствующие ее возможностям.

На днях глава МИД Бельгии Аджа Лябиб сообщила, что Совет ЕС одобрил соглашение о гарантиях безопасности с Украиной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийЕвросоюзГарантии безопасностиВойна России против Украины