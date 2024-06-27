Украина и ЕС сегодня могут подписать соглашение о гарантиях безопасности, - Reuters

По данным издания, в соглашении будут изложены обязательства ЕС по оказанию помощи Украине в девяти областях безопасности и оборонной политики, включая поставки оружия, военную подготовку, сотрудничество в оборонной промышленности и разминирование.

Ожидается, что Зеленский подпишет пакт на саммите лидеров ЕС в Брюсселе.

Детали соглашения

Пакт призван дополнить аналогичные соглашения, заключенные между Украиной и ее союзниками, которые продолжают обороняться от вторжения России.

В случае "будущей агрессии", говорится в документе, ЕС и Украина намерены в течение 24 часов провести консультации о потребностях Киева и "оперативно определить" дальнейшие шаги в соответствии с обязательствами.

Документ является частью более широких усилий партнеров Украины, направленных на предоставление гарантий того, что они будут поддерживать Киев в течение длительного времени, поскольку конца войне не видно, а вступление Украины в ЕС или НАТО в ближайшее время не предвидится.

Такие страны, как США, Великобритания, Франция и Германия, заключили с Киевом пакты безопасности.

По словам официальных лиц, эти соглашения не похожи на пакт о взаимной обороне между странами НАТО, но являются обязательствами по предоставлению Украине оружия и другой помощи для укрепления ее собственной безопасности и сдерживания любого будущего вторжения.

Письмо Мишеля

Отметим, что недавно глава Европейского совета Шарль Мишель разослал приглашение членам Совета, в котором сообщил, что 27 июня состоится "обмен мнениями" с президентом Владимиром Зеленским. Они запланированы на 14:00 (15:00 по киевскому времени).

"Это будет возможность обсудить ситуацию на местах, а также принять к сведению некоторые достижения с момента нашей последней встречи", - заявил Мишель.