Украина и ЕС провели первые секторальные консультации по транспортной политике

Украина провела первые секторальные консультации по транспортной политике с Европейской комиссией в рамках подготовки к официальным переговорам о вступлении страны в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.

Секторальные консультации - это подготовка к двусторонней встрече между Украиной и Европейской комиссией по отдельным разделам переговоров.

Во встрече приняли участие премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина, заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач и представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов.

В ходе консультаций участники согласовали дальнейший алгоритм подготовки к двусторонней встрече в рамках скрининга соответствия законодательства Украины праву ЕС по переговорному разделу 14 "Транспортная политика".

Следующие месяцы стороны будут работать над всеми направлениями раздела, чтобы выявить ключевые пробелы и выработать рамки приближения законодательства в этих сферах.

Далее состоится осуществление официального скрининга соответствия законодательства Украины праву ЕС по соответствующему переговорному разделу.