Україна та ЄС провели перші секторальні консультації щодо транспортної політики
Україна провела перші секторальні консультації щодо транспортної політики з Європейською комісією у рамках підготовки до офіційних переговорів про вступ країни до ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.
Секторальні консультації - це підготовка до двосторонньої зустрічі між Україною та Європейською комісією щодо окремих розділів переговорів.
Участь у зустрічі взяли віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністр юстиції України Ольга Стефанішина, заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач та представник України при ЄС Всеволод Ченцов.
Під час консультацій учасники погодили подальший алгоритм підготовки до двосторонньої зустрічі в межах скринінгу відповідності законодавства України праву ЄС за переговорним розділом 14 "Транспортна політика".
Наступні місяці сторони будуть працювати над всіма напрямками розділу, щоб виявити ключові прогалини та напрацювати рамки наближення законодавства у цих сферах.
Далі відбудеться здійснення офіційного скринінгу відповідності законодавства України праву ЄС за відповідним переговорним розділом.
Вступ України до ЄС
Нагадаємо, Україна подала заяву на членство в Європейському Союзі наприкінці лютого 2022 року, через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення Росії.
Переговори про вступ України до Європейського Союзу стартували 25 червня 2024 року.
Нещодавно віцепрем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла, що переговори по всіх напрямках щодо вступу до ЄС вкладені в графік на 2024-2025 роки. Наступного року обговорюватимуть "фундаментальні правила".
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