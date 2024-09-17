Україна та ЄС провели перші секторальні консультації щодо транспортної політики

Україна провела перші секторальні консультації щодо транспортної політики з Європейською комісією у рамках підготовки до офіційних переговорів про вступ країни до ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

Секторальні консультації - це підготовка до двосторонньої зустрічі між Україною та Європейською комісією щодо окремих розділів переговорів.

Участь у зустрічі взяли в​​іцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністр юстиції України Ольга Стефанішина, заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач та представник України при ЄС Всеволод Ченцов.

Під час консультацій учасники погодили подальший алгоритм підготовки до двосторонньої зустрічі в межах скринінгу відповідності законодавства України праву ЄС за переговорним розділом 14 "Транспортна політика".

Наступні місяці сторони будуть працювати над всіма напрямками розділу, щоб виявити ключові прогалини та напрацювати рамки наближення законодавства у цих сферах.

Далі відбудеться здійснення офіційного скринінгу відповідності законодавства України праву ЄС за відповідним переговорним розділом.