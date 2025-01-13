ЕС выделил Украине 140 млн евро на гуманитарную помощь: куда пойдут деньги

Европейский Союз выделил 148 млн евро на гуманитарную помощь Украине и проекты в Молдове для украинских беженцев. Общая сумма гуманитарной помощи ЕС достигла 1,1 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Еврокомиссии.

"Поскольку агрессивная война России продолжает опустошать Украину, около 12,7 миллионов человек нуждаются в срочной помощи", - говорится в сообщении.

В частности, 140 млн евро выделено на гуманитарные проекты в Украине. Финансирование будет направлено на экстренную помощь, включая продовольствие, жилье, чистую воду, здравоохранение и защиту в зимнее время. Ключевыми приоритетами являются поддержка уязвимого населения в сильно пострадавших от войны регионах восточной и южной Украины.

Кроме того, 8 млн евро выделено на гуманитарные проекты в Молдове . Поддержка будет сосредоточена на оказании помощи украинским беженцам и принимающим молдавским общинам

Комиссар по готовности, управлению кризисами и равенству Хаджа Лабиб 13 января посетит Украину, чтобы поддержать усилия ЕС по предоставлению критической помощи. Во время визита Лабиб, как ожидается, встретится с ключевыми украинскими лидерами, включая президента Владимира Зеленского и высокопоставленных чиновников, чтобы обсудить неотложные гуманитарные проблемы и стратегическое распределение помощи ЕС. Она также встретится с бенефициарами гуманитарной помощи ЕС и местными партнерами.

До прибытия в Киев комиссар Лабиб уже посетил центр ЕС Medevac в Жешуве, который помогает Механизму гражданской защиты в медицинской эвакуации тяжелобольных пациентов из Украины и соседних стран. Около 4000 пациентов были переведены в европейские больницы для лечения с момента создания системы в марте 2022 года.