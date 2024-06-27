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Украина и ЕС подписали соглашение о гарантиях безопасности

Фото: Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский и Шарль Мишель (x.com/CharlesMichel)
Автор: Валерия Полищук

Украина и Европейский союз подписали соглашение о гарантиях безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В четверг, 27 июня, президент Владимир Зеленский подписал соглашение о гарантиях безопасности с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Соглашение гарантирует Киеву продолжение поставок оружия, предоставление учебной и другой помощи в сфере безопасности на годы вперед.

Кроме этого соглашения по безопасности были подписаны с Эстонией и Литвой.

Гарантии безопасности для Украины

На сегодняшний день Украина заключила соглашения о гарантиях безопасности с 16 европейскими государствами и Соединенными Штатами. В число стран-партнеров вошли Великобритания, Норвегия, Германия, Франция, Дания, Канада, Италия, Нидерланды, Финляндия, Латвия, Испания, Бельгия, Португалия, Швеция и Исландия.

Соглашения о безопасности с этими странами предусматривают широкий спектр мер поддержки Украины. В частности, военной, экономическую помощи, а также политическую поддержку.

Помимо общих положений, каждая из стран-партнеров также предоставила Украине индивидуальные обязательства, соответствующие ее возможностям и потенциалу.

На днях глава МИД Бельгии Аджа Лябиб сообщила, что Совет ЕС одобрил соглашение о гарантиях безопасности с Украиной.

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