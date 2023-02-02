Украина и ЕС подписали сегодня два важных документа

Украина и Европейский Союз подписали два важных документа, направленных на улучшение стратегического партнерства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьера Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

По его словам, между Украиной и ЕС был подписан меморандум о стратегическом партнерстве в сфере возобновляемых газов, биометана, водорода и других синтетических газов.

"Украина обладает чрезвычайным потенциалом в этой области, которая является будущим энергетики", - написал Шмигаль.

Кроме этого, было подписано соглашение об участии Украины в программе ЕС "Единый рынок". Бюджет данной программы составляет 4,2 млрд. евро. При этом одна из основных целей - развитие конкурентоспособности бизнеса.

"Наше участие в этом проекте будет способствовать дополнительной поддержке украинских предпринимателей, являющихся фундаментом нашей экономики", - заявил премьер.