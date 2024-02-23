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Украина и Дания проведут оборонный и инвестиционный Форумы, - Зеленский

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украина и Дания договорились о проведении двустороннего форума оборонных индустрий, а также инвестиционного форума

Как сообщает РБК-Украина, об этом в своем обращении рассказал президент Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, во время встречи с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен были обсуждены вопросы совместного оборонного производства. Кроме того, команды со стороны Украины и Дании договорились о проведении двустороннего форума оборонных индустрий, а также инвестиционного форума.

"То есть отношения действительно на высоте. Говорили сегодня, кстати, и о конкретных сроках, когда в украинском небе появятся F-16, с которыми Дания очень помогла", - сказал президент.

Помощь Украине от Дании

На днях премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что Украина не может выиграть войну без вооружений, мир должен ускориться и увеличить поддержку.

"Мы должны поддерживать вас гораздо больше, потому что Украина не может выиграть войну без вооружений. Просто слов недостаточно", - подчеркнула она.

Уже 18 февраля, на следующий день после сказанного, Дания решила передать Украине всю имеющуюся в запасе артиллерию, а 22 февраля правительство Дании анонсировало новый пакет военной помощи Украине на сумму почти 250 млн долларов. Кроме того, Дания объявила о подписании с Украиной соглашения о предоставлении гарантий безопасности на 10 лет.

Напомним, что Дания вместе с Нидерландами возглавили авиационную коалицию по обучению украинских пилотов на американских истребителях F-16. Эти страны имеют специальные авиатренажеры. Буквально сегодня президент Украины Владимир Зеленский показал видео по тренировкам украинских пилотов на F-16 в датском Денмарке.

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