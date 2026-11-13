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Украина создает национальную базу для обучения ИИ: кто получит доступ бесплатно

16:19 13.11.2026 Пт
3 мин
aimg Ольга Завада
Украина создает национальную базу для обучения ИИ: кто получит доступ бесплатно Правительство утвердило план развития украинских LLM (изображение: РБК-Украина)
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Кабинет Министров принял постановление о запуске национального корпуса данных для обучения и тестирования крупных языковых моделей (LLM). Развертыванием базы займется Минцифры совместно с госпредприятием "ДІЯ", а доступ к ней разработчики будут получать бесплатно по жестким критериям безопасности.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина.

Документ определяет четкое распределение ролей при запуске проекта. Организатором и куратором базы выступает Минцифры , тогда как за ее техническое наполнение, структурирование и киберзащита будет отвечать государственное предприятие "ДІЯ".

После запуска платформы министерство совместно с МОН и при участии Национальной академии наук будет еще 6 месяцев, чтобы наработать предложения по дальнейшему развитию национальной системы языковых ресурсов.

Из чего будет состоять база и как ее будут наполнять?

Национальный корпус объединит обезличенные структурированные и неструктурированные тексты на украинском языке, отражающие культурный и исторический контекст государства.

В него войдут государственные базы данных, литературные произведения, научные труды и архивные материалы.

Процесс сбора информации предполагает два подхода:

Обязательная передача от госсектора: органы исполнительной власти могут передать имеющиеся у них открытые наборы данных в течение месяца после получения соответствующего запроса от Минцифры или ГП "ДІЯ".

Добровольное участие: частные компании, библиотеки, образовательные учреждения, научные учреждения, ФЛП и физические лица могут принять участие в формировании корпуса на основе лицензионных договоров с соблюдением законодательства об интеллектуальной собственности.

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Кому откроют доступ и как будут защищать авторские права?

Пользоваться собранным массивом данных разработчики смогут бесплатно на основании лицензионного договора .

Однако круг претендентов строго ограничен: доступ будут предоставляться только украинским юридическим лицам и ФЛПам, которые имеют подтвержденный опыт создания или тестирования LLM и обяжутся использовать материалы исключительно для этих задач.

Постановление устанавливает жесткие предохранители безопасности . Доступ к базе закрыт для финансовых учреждений, инвестиционных фондов, подсанкционных компаний, а также бизнеса, ведущего деятельность на временно оккупированных территориях, в России или Беларуси или имеет конечных бенефициаров или акционеров с долей от 10 процентов.

Заявки от разработчиков ГП "ДІЯ" будет рассматривать в течение 10 рабочих дней. Если система зафиксирует нарушение правил безопасности или нецелевое использование информации, то доступ аннулируют мгновенно .

Отдельно прописан механизм защиты правообладателей: в случае поступления жалобы на неправомерное использование текста, доступ к спорному набору данных будут временно блокировать в течение одного рабочего дня на период проведения проверки.

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