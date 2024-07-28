Украина создаст план по достижению мира до конца ноября, - Зеленский

До конца ноября 2024 года Украина разработает план действий по достижению мира.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью японскому телеканалу NHK .

По его словам, Киев начнет детальные обсуждения с соответствующими странами по вопросам территориальной целостности. Кроме того, план действий по миру будет создан до конца ноября.

Также Зеленский подчеркнул, что не может реагировать на призывы к прекращению огня, пока Россия продолжают оккупировать украинскую территорию.

По мнению президента, для справедливого окончания войны необходимо терпение, поддержка и дипломатическое давление.

"Если США и европейские страны сохранят единство, это усилит давление и покажет Москве, что у нее шансов нет", - добавил Зеленский.