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Украина создаст план по достижению мира до конца ноября, - Зеленский

Воскресенье 28 июля 2024 19:16
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Украина создаст план по достижению мира до конца ноября, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

До конца ноября 2024 года Украина разработает план действий по достижению мира.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью японскому телеканалу NHK.

По его словам, Киев начнет детальные обсуждения с соответствующими странами по вопросам территориальной целостности. Кроме того, план действий по миру будет создан до конца ноября.

Также Зеленский подчеркнул, что не может реагировать на призывы к прекращению огня, пока Россия продолжают оккупировать украинскую территорию.

По мнению президента, для справедливого окончания войны необходимо терпение, поддержка и дипломатическое давление.

"Если США и европейские страны сохранят единство, это усилит давление и покажет Москве, что у нее шансов нет", - добавил Зеленский.

Что еще сказал Зеленский

В интервью NHK президент заявил, что выборы в США будут иметь значительное влияние на надежды Украины на мир.

По его словам, в июле украинские чиновники уже связались с предвыборными штабами бывшего президента США Дональда Трампа и вице-президента США Камалы Харрис.

Также Зеленский сообщил, что в ходе телефонного разговора с Трампом, бывший президент США сказал, что доступен для любых вопросов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по информации издания TIME, Дональд Трамп в случае победы на выборах может склонить Украину к миру в интересах России. Предполагается, что он, возможно, сократит военную помощь официальному Киеву и таком образом, подтолкнет Украину сесть за стол переговоров.

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