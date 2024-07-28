Украина создаст план по достижению мира до конца ноября, - Зеленский
До конца ноября 2024 года Украина разработает план действий по достижению мира.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью японскому телеканалу NHK.
По его словам, Киев начнет детальные обсуждения с соответствующими странами по вопросам территориальной целостности. Кроме того, план действий по миру будет создан до конца ноября.
Также Зеленский подчеркнул, что не может реагировать на призывы к прекращению огня, пока Россия продолжают оккупировать украинскую территорию.
По мнению президента, для справедливого окончания войны необходимо терпение, поддержка и дипломатическое давление.
"Если США и европейские страны сохранят единство, это усилит давление и покажет Москве, что у нее шансов нет", - добавил Зеленский.
Что еще сказал Зеленский
В интервью NHK президент заявил, что выборы в США будут иметь значительное влияние на надежды Украины на мир.
По его словам, в июле украинские чиновники уже связались с предвыборными штабами бывшего президента США Дональда Трампа и вице-президента США Камалы Харрис.
Также Зеленский сообщил, что в ходе телефонного разговора с Трампом, бывший президент США сказал, что доступен для любых вопросов.
Ранее РБК-Украина сообщало, что по информации издания TIME, Дональд Трамп в случае победы на выборах может склонить Украину к миру в интересах России. Предполагается, что он, возможно, сократит военную помощь официальному Киеву и таком образом, подтолкнет Украину сесть за стол переговоров.
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