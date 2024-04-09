ISW фиксирует продвижение россиян на нескольких направлениях фронта: карты боев

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW .

Восток Украины. Операция №1 - Луганская область

Российские силы 8 апреля незначительно продвинулись вблизи Кременной – юго-западнее Белогоровки. Вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная продолжаются позиционные бои.

Операция №2 - Донецкая область

Геолокационные кадры, опубликованные 8 апреля, показывают, что российские войска продвинулись к юго-западу от Богдановки (к северо-западу от Бахмута).

Российские милблогеры утверждали, что оккупанты продвинулись к западу от Богдановки, к восточной окраине Григоровки, к востоку и юго-востоку от Часова Яра, а также к западу от Ивановского. Никаких подтверждений этой информации ISW не нашел.

Позиционные бои продолжались:

к северо-востоку от Бахмута в районах Спорного, Верхнекаменского, Выемки, Федоровки, Раздолевки, Веселого;

к западу от Бахмута у Часова Яра и Ивановского;

юго-западнее Бахмута возле Клещиевки и Андреевки.

Российские силы недавно захватили ограниченные позиции севернее Авдеевки, но украинские силы контратаковали и вернули некоторые из этих утраченных позиций.

Геолокационные кадры, опубликованные 8 апреля, показывают, что российские войска сначала продвинулись к лесополосе к востоку от Новокалинового (к северу от Авдеевки) и к небольшому зданию на юго-восточной окраине населенного пункта. Российские милблогеры также сообщили, что российские войска продвинулись вблизи ветрозащитной полосы к востоку от Новокалинового и захватили небольшую ферму на юго-восточной окраине населенного пункта. Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 8 апреля, показывают, что украинские силы контратаковали в той же лесной зоне к востоку от Новокалинового.

Российский милблогер утверждал, что российские войска сейчас находятся в пределах 800 метров от окрестностей Новокалинового. Ветрозащитная зона, изображенная на геолокированных кадрах, находится примерно в 650 метрах от населенного пункта. Геолокационные кадры украинской атаки и утверждение милблогера показывают, что украинские силы, вероятно, возобновили контроль над ветрозащитной полосой, немного отбросив российские силы на восток и дальше от административных границ Новокалинового.

Российские войска недавно продвинулись юго-западнее Донецка. Опубликованные 7 апреля геолокационные кадры российской механизированной атаки размером примерно со взвод показывают, что российские силы продвинулись в поле к северу от Новомихайловки (юго-западнее Донецка).

Украинские и российские источники сообщали, что позиционные боевые действия продолжались к западу от Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки и юго-западнее Донецка в районе Новомихайловки и Победы.

На участке границы Донецкой и Запорожской областей вблизи Старомайорского (южнее Великой Новоселки) продолжались ограниченные позиционные боевые действия.

"Южная ось"

Позиционные боевые действия продолжались на западе Запорожской области, однако подтвержденных изменений линии фронта не было. Позиционные бои продолжались вблизи Работиного и северо-западнее Вербового (восточнее Работиного).

Продолжались позиционные боевые действия на восточном (левом) берегу Херсонской области, в том числе в районе Крынок, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Ситуация на фронте