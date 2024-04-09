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ISW фиксирует продвижение россиян на нескольких направлениях фронта: карты боев

Вторник 09 апреля 2024 05:34
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ISW фиксирует продвижение россиян на нескольких направлениях фронта: карты боев Иллюстративное фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Вадим Ребрина

Институт изучения войны (ISW) сообщает о продвижении российских оккупантов вблизи Кременной Луганской области; северо-западнее Бахмута и юго-западнее Донецка Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Восток Украины. Операция №1 - Луганская область

Российские силы 8 апреля незначительно продвинулись вблизи Кременной – юго-западнее Белогоровки. Вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная продолжаются позиционные бои.

ISW фиксирует продвижение россиян на нескольких направлениях фронта: карты боев

Операция №2 - Донецкая область

Геолокационные кадры, опубликованные 8 апреля, показывают, что российские войска продвинулись к юго-западу от Богдановки (к северо-западу от Бахмута).

Российские милблогеры утверждали, что оккупанты продвинулись к западу от Богдановки, к восточной окраине Григоровки, к востоку и юго-востоку от Часова Яра, а также к западу от Ивановского. Никаких подтверждений этой информации ISW не нашел.

Позиционные бои продолжались:

  • к северо-востоку от Бахмута в районах Спорного, Верхнекаменского, Выемки, Федоровки, Раздолевки, Веселого;
  • к западу от Бахмута у Часова Яра и Ивановского;
  • юго-западнее Бахмута возле Клещиевки и Андреевки.

ISW фиксирует продвижение россиян на нескольких направлениях фронта: карты боевISW фиксирует продвижение россиян на нескольких направлениях фронта: карты боев

Российские силы недавно захватили ограниченные позиции севернее Авдеевки, но украинские силы контратаковали и вернули некоторые из этих утраченных позиций.

Геолокационные кадры, опубликованные 8 апреля, показывают, что российские войска сначала продвинулись к лесополосе к востоку от Новокалинового (к северу от Авдеевки) и к небольшому зданию на юго-восточной окраине населенного пункта. Российские милблогеры также сообщили, что российские войска продвинулись вблизи ветрозащитной полосы к востоку от Новокалинового и захватили небольшую ферму на юго-восточной окраине населенного пункта. Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 8 апреля, показывают, что украинские силы контратаковали в той же лесной зоне к востоку от Новокалинового.

Российский милблогер утверждал, что российские войска сейчас находятся в пределах 800 метров от окрестностей Новокалинового. Ветрозащитная зона, изображенная на геолокированных кадрах, находится примерно в 650 метрах от населенного пункта. Геолокационные кадры украинской атаки и утверждение милблогера показывают, что украинские силы, вероятно, возобновили контроль над ветрозащитной полосой, немного отбросив российские силы на восток и дальше от административных границ Новокалинового.

ISW фиксирует продвижение россиян на нескольких направлениях фронта: карты боев

Российские войска недавно продвинулись юго-западнее Донецка. Опубликованные 7 апреля геолокационные кадры российской механизированной атаки размером примерно со взвод показывают, что российские силы продвинулись в поле к северу от Новомихайловки (юго-западнее Донецка).

Украинские и российские источники сообщали, что позиционные боевые действия продолжались к западу от Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки и юго-западнее Донецка в районе Новомихайловки и Победы.

ISW фиксирует продвижение россиян на нескольких направлениях фронта: карты боев

На участке границы Донецкой и Запорожской областей вблизи Старомайорского (южнее Великой Новоселки) продолжались ограниченные позиционные боевые действия.

ISW фиксирует продвижение россиян на нескольких направлениях фронта: карты боев

"Южная ось"

Позиционные боевые действия продолжались на западе Запорожской области, однако подтвержденных изменений линии фронта не было. Позиционные бои продолжались вблизи Работиного и северо-западнее Вербового (восточнее Работиного).

ISW фиксирует продвижение россиян на нескольких направлениях фронта: карты боевISW фиксирует продвижение россиян на нескольких направлениях фронта: карты боев

Продолжались позиционные боевые действия на восточном (левом) берегу Херсонской области, в том числе в районе Крынок, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

ISW фиксирует продвижение россиян на нескольких направлениях фронта: карты боев

Ситуация на фронте

В вечерней сводке Генштаба ВСУ 8 апреля сообщалось, что на фронте произошло 48 боевых столкновений, украинские воины отразили атаки россиян на левобережье Днепра и поразили две станции РЭБ противника.

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ISW фиксирует продвижение россиян на нескольких направлениях фронта: карты боев
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