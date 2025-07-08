Украина станет "горячей точкой" Европы: где будет +40, а где прохладные дожди и грозы

Завтра, 9 июля Украина окажется в эпицентре европейской жары. Температура будет достигать +39 градусов, а на востоке страны - даже до +40.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление синоптика Натальи Диденко.
В то время как запад останется относительно свежим, восток и юг будут буквально "печь".
По прогнозу синоптиков, самые высокие температуры охватят восток, юг и большинство центральных регионов - ожидается +33...+39 градусов.
На севере - до +34, хотя на Житомирщине будет заметно свежее, до +28.
Комфортнее всего будет на западе: во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской областях температура будет держаться в пределах +21...+27 градусов.
Дожди с грозами прогнозируют на западе, севере и в Винницкой области.
В некоторых регионах возможны сильные ливни, шквалы и даже град - стоит быть осторожными, особенно во второй половине дня.
Синоптики сообщают, что общее ослабление жары ожидается 11-12 июля.
В то же время на востоке она продлится дольше - +35...+39 и местами до +40 градусов сохранятся как минимум до конца недели.
В Киеве жара будет держаться на уровне +30...+33 градусов. Вечером - вероятны кратковременные грозы.
Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине на второй и по совместительству самый жаркий месяц лета.
Также в Украинском гидрометеорологическом центре подвели итоги погодных условий в течение третьей декады июня 2025 года в разных регионах страны и объяснили, как они повлияли на рост и развитие культур на огородах и полях. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.
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