Украина станет "горячей точкой" Европы: где будет +40, а где прохладные дожди и грозы

В то время как запад останется относительно свежим, восток и юг будут буквально "печь".

Погода в Украине

По прогнозу синоптиков, самые высокие температуры охватят восток, юг и большинство центральных регионов - ожидается +33...+39 градусов.

На севере - до +34, хотя на Житомирщине будет заметно свежее, до +28.

Комфортнее всего будет на западе: во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской областях температура будет держаться в пределах +21...+27 градусов.

Дожди с грозами прогнозируют на западе, севере и в Винницкой области.

В некоторых регионах возможны сильные ливни, шквалы и даже град - стоит быть осторожными, особенно во второй половине дня.

Синоптики сообщают, что общее ослабление жары ожидается 11-12 июля.

В то же время на востоке она продлится дольше - +35...+39 и местами до +40 градусов сохранятся как минимум до конца недели.

Погода в Киеве

В Киеве жара будет держаться на уровне +30...+33 градусов. Вечером - вероятны кратковременные грозы.