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Украина станет членом НАТО, когда будет безопасно на нашей земле, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина понимает, почему некоторые страны боятся говорить о членстве нашей страны в НАТО. Для этого необходимы соответствующие условия.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместного брифинга с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом, сообщает РБК-Украина.

По словам президента, украинская сторона понимает, что не сможет стать следующим членом Североатлантического союза до тех пор, пока на ее территории продолжается войны с Россией.

"Мы адекватные люди, мы понимаем, что некоторые действительно боится говорить о нашем членстве сейчас, никто не хочет Мировой войны. Это понятно и логично... Украина понимает, что не может быть членом НАТО пока идет война. Мы со многими сегодня встречались, Украина будет членом НАТО когда действительно соответствующие будут условия. Я понимаю под этим, что тогда, когда будет безопасно на нашей земле", - заявил президент.

Саммита в Вильнюсе

В рамках первого дня саммита НАТО, который проходит в Вильнюсе с 11 по 12 июля, страны-члены Альянса согласовали 3 элемента, которые должны приблизить интеграцию Украины. Речь идет о:

Агентство рассказывало о том, какие именно страны выступили о приглашении Украины в Североатлантический Альянс и почему до сих пор есть те, кто опасается "эскалации".

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