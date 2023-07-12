Украина станет членом НАТО, когда будет безопасно на нашей земле, - Зеленский

По словам президента, украинская сторона понимает, что не сможет стать следующим членом Североатлантического союза до тех пор, пока на ее территории продолжается войны с Россией.

"Мы адекватные люди, мы понимаем, что некоторые действительно боится говорить о нашем членстве сейчас, никто не хочет Мировой войны. Это понятно и логично... Украина понимает, что не может быть членом НАТО пока идет война. Мы со многими сегодня встречались, Украина будет членом НАТО когда действительно соответствующие будут условия. Я понимаю под этим, что тогда, когда будет безопасно на нашей земле", - заявил президент.

Саммита в Вильнюсе

В рамках первого дня саммита НАТО, который проходит в Вильнюсе с 11 по 12 июля, страны-члены Альянса согласовали 3 элемента, которые должны приблизить интеграцию Украины. Речь идет о:

многолетнюю программу помощи Украине;

создание органа Совет Украина - НАТО;

отмена требования по выполнению ПДЧ.

Агентство рассказывало о том, какие именно страны выступили о приглашении Украины в Североатлантический Альянс и почему до сих пор есть те, кто опасается "эскалации".