Украина стала "легкой мишенью" для российских хакеров: Bloomberg назвало причину

Как отмечает западное издание, усилия со стороны Штатов в помощи Украине защитить себя от российских кибератак "были ограничены на фоне широкомасштабных сбоев со стороны администрации Трампа, что вызывает беспокойство относительно эрозии жизненно важной защиты от поддерживаемых Кремлем хакеров".

Примерно за последние 5 лет Агентство США по международному развитию выделило Украине более 200 миллионов долларов на помощь в области кибербезопасности, пишет Bloomberg. Кроме того, официальный Киев также получал помощь от Агентства национальной безопасности и Киберкомандования США.

Эту помощь считали критически важной для того, чтобы помочь Украине предотвратить кибератаки на государственных служащих, телекоммуникационные компании и поставщиков энергии, а также для восстановления от последствий.

Важное значение американской помощи в киберзащите

Сейчас эксперты рассказали Bloomberg, что американская помощь в области кибербезопасности "имеет решающее значение для того, чтобы помочь разрушенной войной стране противостоять хакерским атакам".

Западное издание напомнило, что в первые месяцы президентской каденции в США Дональда Трампа была остановлена работа USAID. Кроме того, на этой неделе вице-президент Джей Ди Вэнс предупредил, что Штаты могут выйти из "мирного процесса", если Россия и Украина не примут это предложение, что потенциально усложнит любую будущую помощь по кибербезопасности.

"Контракты десятков людей в Украине и США, которые оказывали техническую помощь по кибербезопасности на сотнях объектов по всей охваченной войной стране, были отменены или приостановлены, согласно интервью с восемью людьми, которые непосредственно знакомы с ситуацией, предоставив ранее неразглашенные подробности о влиянии действий США на киберзащиту страны", - пишет Bloomberg.

Ранее Штаты помогли Украине отразить попытки России осуществить диверсии на электростанциях и "проникнуть" в Кабинет министров, рассказали западному изданию источники.

Также собеседники Bloomberg на условии анонимности сообщили, что запланированные поставки компьютерного оборудования и программного обеспечения, предназначенного для обеспечения безопасности инфраструктуры Украины, так и не были доставлены.

Что входило в киберподдержку Украины со стороны США

Американская помощь по кибербезопасности включала:

специализированную поддержку,

обучение,

оборудование,

программное обеспечение

...для организаций по всей Украине, в том числе для десятков государственных учреждений и ведомств, а также для ключевых поставщиков газа и электроэнергии, национального банка и ядерных учреждений, по словам людей, знакомых с вопросом, и документации, которую просмотрел Bloomberg News.

По словам источников западного издания, финансирование США стало крупнейшим источником поддержки Украины в сфере кибербезопасности.

Так, гранты USAID финансировали несколько инициатив по кибербезопасности в Украине, некоторые из которых были одобрены во время первой администрации Трампа, включая усилия по защите избирательной инфраструктуры страны и ее дипломатических коммуникационных сетей, согласно контрактам, рассмотренным Bloomberg.

"Легкая мишень"

По словам киевского эксперта по кибербезопасности Егора Аушева, сокращение поддержки кибербезопасности для Украины ослабит "цифровые линии фронта" страны, сделав страну "легкой мишенью" для России.

Он добавил, что "внезапное и необъявленное прекращение" киберопераций создало "серьезную проблему".

Комментируя для Bloomberg ситуацию, представитель Белого дома рассказал, что все программы иностранной помощи рассматриваются на предмет согласования с приоритетами администрации Трампа.

Стоит напомнить, что в марте Пентагон опроверг сообщения СМИ (издания по кибербезопасности Record, Washington Post и New York Times) о том, что министр обороны Пит Хегсет приказал прекратить наступательные кибероперации против России.