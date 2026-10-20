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Украина стала вторым крупнейшим должником МВФ в мире

05:15 20.10.2026 Вт
1 мин
aimg Юлия Маловичко
Фото: эмблема Международного валютного фонда (Getty images)

Украина заняла второе место в мировом рейтинге крупнейших должников Международного валютного фонда (МВФ). По состоянию на конец сентября 2026 года наша страна должна Фонду 14,5 млрд долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные МВФ, размещенные на сайте фонда.

Издание напоминает, что общая сумма долга Украины составляет 10,69 млрд долларов специальных прав заимствования (СПЗ), используемых Фондом для расчетов.

Самым крупным заемщиком МВФ остается Аргентина. Ее задолженность достигает 56,9 млрд долларов, или 41,97 млрд СДР.

В пятерку крупнейших должников также вошли:

  • Пакистан - 10,8 млрд долларов;
  • Египет - 10,7 млрд долларов;
  • Эквадор - 9,6 млрд долларов.

Таким образом, Украина занимает первое место в Европе по объему задолженности перед МВФ. Ее долг примерно в шесть раз превышает совокупную задолженность всех европейских стран перед Фондом.

Ранее МВФ ухудшил прогноз роста украинской экономики на 2026 год. Кроме того, по данным правительства, в 2027 году Украине понадобится более 52 млрд. долларов внешнего финансирования бюджета.

Напомним, в августе миссия МВФ начала переговоры с Украиной. В центре внимания – экономика, реформы и бюджет-2027.

Недавно Украине ответили, что нужно, чтобы ускорить принятие третьего и четвертого траншей от Международного валютного фонда.

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