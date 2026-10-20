Украина стала вторым крупнейшим должником МВФ в мире

Издание напоминает, что общая сумма долга Украины составляет 10,69 млрд долларов специальных прав заимствования (СПЗ), используемых Фондом для расчетов.

Самым крупным заемщиком МВФ остается Аргентина. Ее задолженность достигает 56,9 млрд долларов, или 41,97 млрд СДР.

В пятерку крупнейших должников также вошли:

Пакистан - 10,8 млрд долларов;

Египет - 10,7 млрд долларов;

Эквадор - 9,6 млрд долларов.

Таким образом, Украина занимает первое место в Европе по объему задолженности перед МВФ. Ее долг примерно в шесть раз превышает совокупную задолженность всех европейских стран перед Фондом.

Ранее МВФ ухудшил прогноз роста украинской экономики на 2026 год. Кроме того, по данным правительства, в 2027 году Украине понадобится более 52 млрд. долларов внешнего финансирования бюджета.