Україна стала "бойовою лабораторією" та показала, як воювати у 21 столітті, - Воллес
Територія України зараз є "бойовою лабораторією", де експериментують з озброєнням західного та українського виробництва для оборони від російського вторгнення.
Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
За його словами, "бажання України вижити" призвело до того, що країна відмовилася від правил і норм мирного часу, щоб випробувати нову зброю, яку, зокрема, надали союзники.
"Їм довелося ризикувати та експериментувати з речами, про які вони могли не знати, працюють вони чи ні, і вони стали бойовою лабораторією для своїх власних сил, і це вказало нам (країнам Заходу - ред.) шлях… Я шкодую про ті обставини, за яких це сталося, але це показало, як треба діяти у 21 столітті на новому полі бою", - заявив голова Міноборони.
Допомога Україні
Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну низка союзників почала надавати нашій країні військову допомогу.
Зокрема наша країна отримувала і новітнє озброєння. Наприклад, Німеччина передала ЗСУ зенітні ракетні комплекси IRIS-T, які є найсучаснішою німецькою системою ППО.
При цьому Британія є одним з основних союзників України. Вона стала першою країною, яка погодилася передати нашим захисникам сучасні західні танки та далекобійні ракети.
Кілька тижнів тому Лондон анонсував новий пакет військової допомоги для нашої країни.
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