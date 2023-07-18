Україна стала "бойовою лабораторією" та показала, як воювати у 21 столітті, - Воллес

Територія України зараз є "бойовою лабораторією", де експериментують з озброєнням західного та українського виробництва для оборони від російського вторгнення.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

За його словами, "бажання України вижити" призвело до того, що країна відмовилася від правил і норм мирного часу, щоб випробувати нову зброю, яку, зокрема, надали союзники.

"Їм довелося ризикувати та експериментувати з речами, про які вони могли не знати, працюють вони чи ні, і вони стали бойовою лабораторією для своїх власних сил, і це вказало нам (країнам Заходу - ред.) шлях… Я шкодую про ті обставини, за яких це сталося, але це показало, як треба діяти у 21 столітті на новому полі бою", - заявив голова Міноборони.

Допомога Україні

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну низка союзників почала надавати нашій країні військову допомогу.

Зокрема наша країна отримувала і новітнє озброєння. Наприклад, Німеччина передала ЗСУ зенітні ракетні комплекси IRIS-T, які є найсучаснішою німецькою системою ППО.

При цьому Британія є одним з основних союзників України. Вона стала першою країною, яка погодилася передати нашим захисникам сучасні західні танки та далекобійні ракети.

Кілька тижнів тому Лондон анонсував новий пакет військової допомоги для нашої країни.